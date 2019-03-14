Son Dakika Haberleri: 7 İlde Fetö'ye Yönelik 'Ankesörlü Telefon' Operasyonu: 6 Askere Gözaltı

7 İlde Fetö'ye Yönelik 'Ankesörlü Telefon' Operasyonu: 6 Askere Gözaltı

23 dakika önce

Amasya polisinin 7 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) TSK yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 5'i astsubay, 1'i teğmen olmak üzere 6 asker gözaltına alındı.

7 İlde Fetö'ye Yönelik 'Ankesörlü Telefon' Operasyonu: 6 Askere Gözaltı, System.String[]
Amasya polisinin 7 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) TSK yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 5'i astsubay, 1'i teğmen olmak üzere 6 asker gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, örgütün gizli haberleşme yöntemlerinden olan kamuya açık büfe, lokanta gibi işletmelerde kurulu bulunan kontörlü, sabit hat numaraları ve ankesör telefon kulübeleri üzerinden mahrem sorumluları ile irtibat kurdukları tespit edilen kişilere yönelik Hatay, İzmir, Ankara, Ağrı, Hakkari, Kocaeli ve Şırnak'ta operasyon düzenlendi. Halen görevde olan 5'i astsubay ile 1 teğmen gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Amasya'ya getirildi.

Soruşturma kapsamında Şırnak'ta görevli bir astsubay ile Ankara'da bulunan Kara Harp Okulundan ihraç olan bir askeri personelin de yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - AMASYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:51 Kaynak: İHA

Amasya, 3. Sayfa
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