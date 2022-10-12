Ankara'da korkunç olay! "Hadi görüşürüz" deyip misafir olarak gittiği evin balkonundan atladı - Son Dakika
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Ankara'da korkunç olay! "Hadi görüşürüz" deyip misafir olarak gittiği evin balkonundan atladı

12.10.2022 13:22

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 20 yaşındaki bir genç, misafir olarak gittiği arkadaşının 7. katındaki evinin balkonundan atladı. Dehşete düşüren intihar anını bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Ankara'da bir site içerisinde 11 katlı apartmanda meydana geldi. İddialara göre bunalımda olan 20 yaşındaki Ahmet Acar, misafirliğe geldiği arkadaşının evinin balkon demirine çıktı. Alkollü olduğu da ileri sürülen genç, 7'nci katta bulunan evin balkonundan kendisini aşağıya bıraktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Vücudunda kırıklar oluşan ve kanlar içerisinde kalan Acar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pursaklar Devlet Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralanan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kan donduran o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

7. kattan atlayarak intihar etti

"HADİ GÖRÜŞÜRÜZ" DEYİP ATLADI

Olayın tanıklarından Sümeyye Soysal, "Balkona çıkmıştım. Birisi balkon demirlerinin üzerine çıkmıştı. Sonra aşağıya bakıp da 'Hadi görüşürüz' dedi ve atladı. Normal birisinin yapacağı bir hareket değildi. Ayağının ve ellerinin kırıldığını söylediler. Misafirmiş burada. 7'nci kattan atlamış. Durumu çok ağırdı. Vücudunda morluklar vardı" ifadelerini kullandı.

7. kattan atlayarak intihar etti

"HEMEN ÖLMÜŞ"

Bir diğer tanık Mustafa Daldal ise "Vatandaşlar toplanmıştı. Bir genç ayakkabılarıyla birlikte balkona çıkmış. Aşağıdan küfür etmişler, 'Atlayamazsın' demişler. Misafir olarak gelmiş. Atladıktan hemen sonra ölmüş. 7'nci kattan ayakkabılarıyla beraber atlamış. Demek ki içeride bir tartışma çıkmış" dedi.

YORUMLAR
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20 yaşındaki genç 7. kattan böyle atladı... Dehşete düşüren anlar kamerada 20 yaşındaki genç 7. kattan böyle atladı... Dehşete düşüren anlar kamerada Ankara gündem haberleri | Mamak, Altındağ ve Çankaya ilçelerinde su kesintisi uygulanacak Ankara gündem haberleri | Mamak, Altındağ ve Çankaya ilçelerinde su kesintisi uygulanacak
Kaynak: İHA

Altındağ, Misafir, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da korkunç olay! 'Hadi görüşürüz' deyip misafir olarak gittiği evin balkonundan atladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da korkunç olay! "Hadi görüşürüz" deyip misafir olarak gittiği evin balkonundan atladı - Son Dakika
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