'7 yaşındaki çocuğun yediği çikolatadan kaynaklı kusurlu bulunması doğru değil' - Son Dakika

'7 yaşındaki çocuğun yediği çikolatadan kaynaklı kusurlu bulunması doğru değil'

21.11.2020 09:48
'7 yaşındaki çocuğun yediği çikolatadan kaynaklı kusurlu bulunması doğru değil', System.String[]

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın (7) boğazına şırınga şeklindeki çikolata kapağının kaçması sonucu ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada bilirkişi raporunda 'Asli kusurlu' bulunmasının ardından Diyarbakır'da benzer olayda hayatını kaybeden...

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın (7) boğazına şırınga şeklindeki çikolata kapağının kaçması sonucu ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada bilirkişi raporunda 'Asli kusurlu' bulunmasının ardından Diyarbakır'da benzer olayda hayatını kaybeden Umut Bilgi'nin (7) ailesinin avukatı Asye Demir, 7 yaşındaki bir çocuğun yediği çikolatadan kaynaklı kusurlu bulunmasının çok doğru ve mantıklı bir durum olmadığını söyledi. Demir, "Umut'un dosyasında da bilirkişi raporu bekleniyor. Bu bilirkişi raporundan sonra kusur durumuna göre en azından gerçek kusur ortaya çıkarsa o kusura göre iddianın yöneltilebileceği birileri olacak" dedi.

Yenişehir ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde Umut Bilgi, 25 Kasım 2019'da okuldan çıktıktan sonra yakındaki bir marketten aldığı şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu ambulansla Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. 9 gün yaşam mücadelesi veren Umut Bilgi, 5 Aralık 2019 tarihinde hayatını kaybetti. Ankara'da da geçen yıl yine aynı tarihlerde Mert Köksal (7) şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması nedeniyle yaşamını yitirdi. Olayın üzerinden bir yıla yakın zaman geçerken Mert Köksal'ın ölümüne sebep olduğu olayla ilgili, geçen günlerde bilirkişi raporu açıklandı. Raporda Köksal, asli kusurlu bulundu.

Bilgi ailesinin avukatı ve Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Komisyonu üyesi Asye Demir, Umut Bilgi ile ilgili bilirkişi raporunun henüz hazırlanmadığını söyledi. Ankara'da şırınga şeklindeki çikolata ile ölümle ilgili 7 yaşındaki bir çocuğun kusurlu bulunmasının çok doğru bir durum olmadığını kaydeden Demir, "Çok mantıklı bir durum da değil, 7 yaşındaki bir çocuğun yediği çikolatadan kaynaklı kusurlu bulunması, çocuğun ona dikkat edebilmesi için onun üzerinde bir uyarı bulunması gerekiyor. Çocuğun dikkatini çekecek bir uyarı bulunması gerekiyor ama buna ilişkin bir uyarı yok" dedi.'7 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN BUNA DİKKAT EDEBİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL'Ankara'daki rapora göre, çocuğun şırınga şeklindeki çikolatayı ağzıyla açmaya çalıştığı için kapağın boğazına kaçtığı yönünde ifadenin bulunduğunu kaydeden Demir, "Normalde eliyle açması gereken bir şırınga şeklinde çikolata. 7 yaşındaki çocuğun buna dikkat edebilmesi çok mümkün değildir. Oyuncak şeklinde yapılan şeylerin çocukların dikkatini çekecek uyarı bulunması gerekiyor. Bu çocuk en azından bunu açarken daha dikkatli davranabilsin, aileler bu tarz şeylerde daha dikkatli olabilsin, çocuğun yiyebileceği şeylerde daha fazla özen gösterilebilsin. Kaldı ki bunların çocukların çok kolay erişebildiği yerlerde bulunması zaten büyük bir problem" dedi.'ŞİRKETE İLİŞKİN BİR SORUŞTURMA YAPILMADI'Diyarbakır'daki olayda da ölen çocuğun çok küçük olduğuna dikkat çeken Demir, "Şirkete karşı herhangi bir soruşturma yok. Sadece aile hükümlülüğünü ihlale ilişkin bir soruşturma var" diye konuştu.'BİLİRKİŞİ RAPORU HENÜZ HAZIRLANIYOR'Dosyanın henüz soruşturma aşamasında olduğunu anlatan Demir, bilirkişi raporunun hazırlık aşamasında olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Daha önce bir bilirkişiye gönderilmiş ama uzmanlık alanı olmadığı gerekçesiyle başka bir bilirkişiye gönderilmiş. Halen dosyada bilirkişi raporu bekleniyor. Bu bilirkişi raporundan sonra kusur durumuna göre en azından gerçek kusur ortaya çıkarsa o kusura göre iddianın yöneltilebileceği birileri olacak. Burada kimin kusuru olduğu ortaya çıkacak. Bu anlamda bilirkişi raporları önemli ama Ankara'dakinde çocuğun kusurlu bulunması durumunda çocuğun kendi kendisinin ölümüne sebep olduğu iddiası olduğu için artık kime kusur yöneltilebilecek çok merak ediyoruz."


'7 yaşındaki çocuğun yediği çikolatadan kaynaklı kusurlu bulunması doğru değil'
'7 yaşındaki çocuğun yediği çikolatadan kaynaklı kusurlu bulunması doğru değil'
'7 yaşındaki çocuğun yediği çikolatadan kaynaklı kusurlu bulunması doğru değil'
'7 yaşındaki çocuğun yediği çikolatadan kaynaklı kusurlu bulunması doğru değil'

Diyarbakır, Demir Umut, Keçiören, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel '7 yaşındaki çocuğun yediği çikolatadan kaynaklı kusurlu bulunması doğru değil' - Son Dakika


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