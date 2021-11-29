70 kilometre hızla esen rüzgarda uçan tezgah, simitçinin kafasına çarptı! Simitçi ağır yaralandı! - Son Dakika

70 kilometre hızla esen rüzgarda uçan tezgah, simitçinin kafasına çarptı! Simitçi ağır yaralandı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan lodos nedeniyle bir simit tezgahı devrildi. 70 kilometre hızla esen lodosun etkisine dayanamayan simit tezgahının başındaki simitçi de ağır yaralanması nedeniyle hemen hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda lodos nedeniyle devrilen ekmek teknesinin altında kalan simitçi, ağır yaralandı. 70 KİLOMETRE HIZLA ESTİ Suriye uyruklu simitçi Mahmud Beradei (56), Burhaniye Mahallesi Kemallettin Sami Paşa Caddesi üzerinde simit aracıyla ilerliyordu. Bu anlarda 70 kilometre hıza ulaşan lodosla mücadele veren simitçinin, aracının çatısı uçtu ve devrildi. Simitler yola saçılırken, devrilen aracın altında kalan simitçi ise ağır yaralandı. HASTANEYE KALDIRILDI Olayı gören vatandaşlar, aracı kaldırıp simitçiyi kurtardılar. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından duyarlı vatandaşlar, yola saçılan simitleri toplayıp, muhafaza ettikleri aracın içerisine koydular. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

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