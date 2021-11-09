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71 yaşındaki adam, önce kadını taciz edip sonra yalancı şahit tutmaya çalıştı iddiası - Son Dakika

71 yaşındaki adam, önce kadını taciz edip sonra yalancı şahit tutmaya çalıştı iddiası

09.11.2021 00:39
71 yaşındaki adam, önce kadını taciz edip sonra yalancı şahit tutmaya çalıştı iddiası

Adana'da yaşanan olayda bir kadın, 71 yaşındaki bir adamın kendisine tokat attığını ve tacizde bulunduğunu öne sürdü. Aynı mahalleden bir genç de yaşlı adamın kendisini yalancı şahitliğe zorladığını iddia ederken, yaşlı adam ise hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek, "Benim can güvenliğim yok. Onlar 5 kişi ben tekim. Onlarla nasıl uğraşayım" sözlerini söyledi.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde engelli kızıyla yaşayan Nilüfer Demirkesen (53), iddiaya göre geçen 25 Temmuz'da komşusu Ali Turhan'ın (71) kendisini taciz ettiğini ve ardından tokat attığı gerekçesiyle polise giderek şikayetçi oldu.

YALANCI ŞAHİTLİK TEKLİF ETTİ, AYAĞINDAN YARALADI İDDİASI

Ali Turhan, iddiaya göre komşusu 20 yaşındaki Selçuk Çepe'ye yalancı şahitlik yaptırmak istedi. Genç ise şahitliği kabul etmedi. Turhan, Çepe'yi rahatsız etmeye başlayarak geçen Ekim ayında genci ayağından yaraladı. Selçuk Çepe, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden darp raporu alarak yaşlı adam hakkında şikayetçi oldu. 21 Ağustos tarihinde ise Ali Turhan, mahallede gördüğü Selçuk Çepe'nin cep telefonunu bastonuyla kırmaya çalıştı. Nilüfer Demirkesen ve Selçuk Çepe'nin Ali Turhan hakkındaki davaları sürüyor.

"HAFTANIN 7 GÜNÜ KARAKOLA GİDİYORUZ"

Selçuk Çepe, "Yalancı şahitlik yapmamı istedi. Bende bundan çekindiğim için beni tehdit etmeye başladı. Polis çağırınca da bastonla bana saldırdı ve cep telefonumu kırmaya çalıştı. Artık ben bana saldıracağından sürekli korkuyorum. Haftanın 7 günü karakola gidiyoruz" diye konuştu.

"TACİZLERİ BİTMİYOR"

Taciz edildiğini öne süren Nilüfer Demirkesen, "Bunlar benim komşum olur. Bunları yalancı şahitliğe zorladılar. Benden uzaklaştırma aldığı halde halen sözlü tacizleri, lafları bitmiyor. Bana sözlü tacizlerde bulunuyor. Bu olaylardan benim engelli çocuğumun da psikoloji bozuluyor. Bu gariban insanları da beni de rahat bırakmıyor. Yapıyor, yapıyor sonra da kendisi gidip bizi karakola şikayet ediyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Huzur istiyorum" ifadelerini kullandı.

Ali Turhan'ın, 'Ya benim olacaksın ya da toprağın' dediğini öne süren Demirkesen, daha sonra da yaşlı adamın kendisine tokat attığını söyledi.

"KİMSEYE TOKAT ATMADIM, TACİZDE BULUNMADIM"

Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen 71 yaşındaki Ali Turhan ise Çepe ve Demirkesen'in kendisine komplo kurduklarını söyledi. Turhan, "Bunlar bana komplo kuruyor. Tokat atma falan yok. Tokat atsam bütün komşularım görür. Ben cep telefonunu bastonla da kırmadım. Böyle evin önünde otururken telefonla beni kameraya çekmeye başladı. Ben oğlum git, sen benim dostumsun, düşmanım değilsin dedim ama devam etti. Bende bastonu uzattım ve telefon elinden düştü. Ben kimseye tokat atmadım, tacizde de bulunmadım" dedi.

"SALGINA RAĞMEN YÜZÜME TÜKÜRDÜ"

Nilüfer Demirkesen'in koronavirüs salgınına rağmen kendisinin yüzüne tükürdüğünü de söyleyen Turhan, "Başka bir kadın gitti kapısında onu dövdü oda Ali dayı beni kapımda dövdü diye laf çıkarttı. Koronavirüs varken benim gelip 3 sefer yüzüme tükürdü. Ben kendisine yine de hiçbir şey demedim. Bu kadın yalan söylüyor. Nereye gitse beni tahrik ediyor. Ben kendisine karşı bir şey yapmadım. Benim burada hayatım tehlikede. Can güvenliğim yok, evimden dışarıya çıkamıyorum korkumdan. Ben 5 kişiye ne yapabilirim" şeklinde konuştu.

71 yaşındaki adam, önce kadını taciz edip sonra yalancı şahit tutmaya çalıştı iddiası

Yalancı, Adana, Taciz, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 71 yaşındaki adam, önce kadını taciz edip sonra yalancı şahit tutmaya çalıştı iddiası - Son Dakika


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SON DAKİKA: 71 yaşındaki adam, önce kadını taciz edip sonra yalancı şahit tutmaya çalıştı iddiası - Son Dakika
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