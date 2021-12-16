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748. Şeb-i Arus Töreni, Galata Mevlevihanesinde yapıldı - Son Dakika

748. Şeb-i Arus Töreni, Galata Mevlevihanesinde yapıldı

16.12.2021 20:18

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Türk-İslam düşünürü ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 748. yılında Galata Mevlevihanesinde sema töreni düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Türk-İslam düşünürü ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 748. yılında Galata Mevlevihanesinde sema töreni düzenlendi.

Programa katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, vuslatının 748. seneidevriyesinde Hazreti Mevlana'yı rahmetle yad ettiğini söyledi.

Ersoy, Mevlana'nın ölümü, dünya gurbetinden kurtuluş, vuslata eriş olarak ifade ettiğini belirterek, "Ölümün, ruhun hürriyete kavuşup hakiki bir ölümsüzlük ve ikbale gidiş olduğunu bildirir. Bu vesileyle her vefat yıl dönümünde Şeb-i Arus törenleri vesilesiyle bir araya geliyor, Mevlana'nın çağları aşan sesine kulak vermeye çalışıyoruz. Sevgiyi, saygıyı, bir ve beraber olmayı, kardeşliği merkeze alan öğretisiyle yaşadığımız toprakları manevi açıdan zenginleştiren Mevlana Hazretleri'nin mirası bugün Anadolu'dan tüm dünyaya yayılan bir rehber haline gelmiştir." dedi.

Mevlana'nın ve Anadolu erenlerinin sesi çağları aşan bir gayret ve özünde aşkı barındıran bir felsefeyle Türk medeniyetinin temelini attıklarının altını çizen Ersoy, şunları kaydetti:

"Mevlana'nın asırlar öncesinde kaleme aldığı eserleri, bugün bütün dünyada karşılık buluyor, gönüllere hayat bahşeden nefesi hala tazeliğini koruyor. Onun, 'Dilini terbiye etmeden önce yüreğini terbiye et. Çünkü söz yürekten gelir, dilden çıkar' sözü, evrensel ahlak anlayışının ve insanlığa yaptığı çağrının ne kadar güçlü olduğunun kanıtıdır. Böyle ulvi bir şahsiyetle aynı coğrafyada kader birliği yapmak, onun elleriyle yeşerttiği medeniyet çınarının gölgesinde yetişmek, bu toprağın çocukları olan bizler için ne kadar büyük bir bahtiyarlık. Bu mutluluğu hayatımızın pratiğine yansıtmamız ise ancak doğru bir Mevlana tasavvuru ile mümkün olabilir. Bu konuda aslında çok şanslıyız. Çünkü dünyada Mevlana kadar hakkında geniş bir literatür bulunan çok az insan vardır. Bu kaynak zenginliği bize Mevlana'yı en doğru bir şekilde anlamamız noktasında büyük bir imkan sunuyor."

Bakan Ersoy, Mevlana'ya her kesimden insanın derin bir saygı ve sevgi duyduğuna işaret ederek, "Ancak bu sevgiyi kuru bir sevginin ötesine taşıyıp, onun anlam dünyasına dahil olmak ve onun evrensel çağrısına uygun bir hayat tasavvur ve inşa etmemiz gerekmez mi? Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi anmak, 700 yıl önce yaşamış bir tarihsel şahsiyeti anmanın ötesinde onu her yönüyle anlamak ve bu çağa taşımakla ancak mümkün olabilir kanaatindeyim. Çünkü insanlık bugün her zamankinden daha çok onun merhamet ve muhabbet çağrısına ihtiyaç duyuyor. Zulmün, adaletsizliğin, savaşların kasıp kavurduğu bu çağ yangının ateşini, Mevlana gibi, Yunus gibi manevi önderlerimizin barış ve kardeşlik çağrısına kulak vererek söndürebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Törende, Mehmet Fatih Çıtlak'ın postnişinliğinde, İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu sanatçılarından Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu yer aldı.

Törene ayrıca, aralarında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Prof. Dr. İskender Pala, Kültür ve Turizm Bakan yardımcıları Ahmet Misbah Demircan ve Özgül Özkan Yavuz, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye Süryani Katolik Patrik Genel Vekili Korepiskopos Orhan Çanlı, İstanbul ve Ankara Süryani Ortodoks Cemaati Ruhani Lideri ve Patrik Vekili Mor Filüksinos Yusuf Çetin, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Hahambaşı İsak Haleva ve Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın bulunduğu birçok kesimden isim katıldı.

748. Şeb-i Arus Töreni, Galata Mevlevihanesinde yapıldı
748. Şeb-i Arus Töreni, Galata Mevlevihanesinde yapıldı
748. Şeb-i Arus Töreni, Galata Mevlevihanesinde yapıldı
748. Şeb-i Arus Töreni, Galata Mevlevihanesinde yapıldı
748. Şeb-i Arus Töreni, Galata Mevlevihanesinde yapıldı
748. Şeb-i Arus Töreni, Galata Mevlevihanesinde yapıldı
748. Şeb-i Arus Töreni, Galata Mevlevihanesinde yapıldı

mevlana, Turizm, İslam, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 748. Şeb-i Arus Töreni, Galata Mevlevihanesinde yapıldı - Son Dakika


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