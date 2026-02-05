75 Yaşındaki Efsane Koşucu: Saffet Acar - Son Dakika
75 Yaşındaki Efsane Koşucu: Saffet Acar

75 Yaşındaki Efsane Koşucu: Saffet Acar
05.02.2026 12:09
Veteran maratoncu Saffet Acar, 40 yıllık sporu yaşam tarzı haline getirerek örnek oluyor.

AYDIN'da 40 yıl önce spora başlayan veteran maraton koşucusu Saffet Acar (75), azmiyle çevresine örnek oluyor. Sporu, yaşam biçimi haline getiren ve girdiği birçok yarıştan ödülle dönen Acar, "Sağlığımı spora borçluyum" dedi.

Efeler ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan Saffet Acar, 40 sene önce başladığı spor hayatına ödüller ve birincilikler kazanan maraton koşucusu olarak devam ediyor. İlerleyen yaşına rağmen spordan bir an olsun vazgeçmeyen veteran maratoncu Acar, günde en az 2 saat koşuyor ve hocasıyla antrenman yapıyor. Spor yaptığı parkurda kendisini izleyenlere de ilham olan Acar, birçok kişinin spora başlamasına vesile oluyor.

ARABAMDAN DAHA ÇOK KİLOMETRE YAPIYORUM

Köy Hizmetleri Müdürlüğü'nden emekli olduğunu belirten Saffet Acar, "40 yıl önce spora başladım. 2012 yılında milli takım antrenörü olan Muzaffer Kaplan hocamla tanıştım. Ondan sonra daha bilinçli, idman yapmaya başladım. En iyi yarı maraton zamanımı Trabzon'da 1: 27: 00 ile koştum. En iyi maratonumu da 3: 30: 00 ile Uluslararası Mersin Maratonu'nda tamamlayıp, Türkiye birincisi oldum. Her gün spor yapmaya çalışıyorum. Sağlığımı spora borçluyum. 1993 model bir arabam var. Yıllar geçmesine rağmen kilometresi daha 85 binde. Ben o arabadan daha çok kilometre yapıyorum. Spor benim için hayat tarzı oldu. 18 Mayıs 2025'te Konya'da koştuğum yarı maratonu 1: 40: 00'ta bitirip, Türkiye birincisi oldum. Rakiplerimi saygıyla karşılıyorum ama şu an gitsem 75 yaş grubunda zaten yine birinci olurum. Çünkü rakibim yok gibi bir şey. Çünkü ben isteyerek, bu sporu yaparak yaşamımı sürdürüyorum" diye konuştu.

Evinde, katıldığı çeşitli yarışlarda kazandığı kupalarını da gösteren Acar, daha iyi dereceler elde etmek için koşmaya devam edeceğini kaydetti.

'ECZANEDE SATILMAYAN TEK İLAÇ SPORDUR'

Herkesin gücüne göre spor yapması tavsiyesinde bulunan Acar, "Herkesin hayatında bir spor mutlaka olsun. Koşabilen koşsun, hiçbir şey yapamıyorsanız yürüyüş yapabilirsiniz. En azından kendinize kaliteli bir zaman ayırmış olursunuz. Eczanede satılmayan tek ilaç, spordur" dedi.

'KOŞAN EFSANE'

Milli Takım Atletizm antrenörü Muzaffer Kaplan, "2012 yılında Aydın'a tayin oldum. 2012 yılına geldiğimde, kendi milli sporcularım vardı. Onlarla koşarken Saffet ağabey statta bizi gördü. Kendisi tek başına spor yapan biriydi. Bizimle tanıştıktan sonra profesyonel anlamda spor yapmaya başladı. Yol yarışlarına katıldı. Katıldığı her yarışta da derece yapmayı başardı. Maraton, yarı maraton, 10 kilometre yol yarışı, tam maraton, hepsini koştu. Saffet ağabey şu an Türkiye'de bir ekol. Kendisine 'Koşan efsane' diyoruz. 75 yaşında olmasına rağmen fiziki yapısı maşallah çok geriden gidiyor. Bu da bilinçli spor yapmasıyla alakalı" dedi.

Saffet Acar'ın hedefleri olduğuna da dikkati çeken Kaplan, "İstanbul ve Konya yarı maratonlarında koşacak. Bunun dışında salon, açık sahada piste koşmayı da düşünüyor. Ayrıca Balkan Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası gibi hedefleri var. İnşallah bunları da gerçekleştireceğiz. Şu an salon dereceleri Saffet ağabey için çok rahat aşılabilecek dereceler" diye konuştu.

'ÖZENİP SPORA BAŞLADIM'

Saffet Acar'ın azmini görüp spora başlayan Erdal Türkan (60) da "Kendisi idolümdür" dedi.

Cemal Tan (36) ise 7 ay önce spor yapmaya başladığını belirterek, "Dahil olduğum grupta Saffet Acar ile tanıştık. Kendisi, benim 2 kat üzerimde yaşa sahip olmasına rağmen performansı çok üzerinde. Arkasından yetişemiyorum, bana uzaktan el sallıyor. Kendisini tebrik ediyor ve örnek alıyorum. İnşallah biz de spora devam ederek onun yaşlarına sağlıklı bir şekilde ulaşır ve daha iyi performanslar erişebiliriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

