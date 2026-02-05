75 Yaşındaki Maratoncuya Hayranlık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

75 Yaşındaki Maratoncuya Hayranlık

05.02.2026 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saffet Acar, 40 yıl boyunca maraton koşarak çevresine ilham veriyor ve sağlığına sporu borçlu.

AYDIN'da 40 yıl önce spora başlayan veteran maraton koşucusu Saffet Acar (75), azmiyle çevresine örnek oluyor. Sporu, yaşam biçimi haline getiren ve girdiği birçok yarıştan ödülle dönen Acar, "Sağlığımı spora borçluyum" dedi.

Efeler ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan Saffet Acar, 40 sene önce başladığı spor hayatına ödüller ve birincilikler kazanan maraton koşucusu olarak devam ediyor. İlerleyen yaşına rağmen spordan bir an olsun vazgeçmeyen veteran maratoncu Acar, günde en az 2 saat koşuyor ve hocasıyla antrenman yapıyor. Spor yaptığı parkurda kendisini izleyenlere de ilham olan Acar, birçok kişinin spora başlamasına vesile oluyor.

ARABAMDAN DAHA ÇOK KİLOMETRE YAPIYORUM

Köy Hizmetleri Müdürlüğü'nden emekli olduğunu belirten Saffet Acar, "40 yıl önce spora başladım. 2012 yılında milli takım antrenörü olan Muzaffer Kaplan hocamla tanıştım. Ondan sonra daha bilinçli, idman yapmaya başladım. En iyi yarı maraton zamanımı Trabzon'da 1: 27: 00 ile koştum. En iyi maratonumu da 3: 30: 00 ile Uluslararası Mersin Maratonu'nda tamamlayıp, Türkiye birincisi oldum. Her gün spor yapmaya çalışıyorum. Sağlığımı spora borçluyum. 1993 model bir arabam var. Yıllar geçmesine rağmen kilometresi daha 85 binde. Ben o arabadan daha çok kilometre yapıyorum. Spor benim için hayat tarzı oldu. 18 Mayıs 2025'te Konya'da koştuğum yarı maratonu 1: 40: 00'ta bitirip, Türkiye birincisi oldum. Rakiplerimi saygıyla karşılıyorum ama şu an gitsem 75 yaş grubunda zaten yine birinci olurum. Çünkü rakibim yok gibi bir şey. Çünkü ben isteyerek, bu sporu yaparak yaşamımı sürdürüyorum" diye konuştu.

Evinde, katıldığı çeşitli yarışlarda kazandığı kupalarını da gösteren Acar, daha iyi dereceler elde etmek için koşmaya devam edeceğini kaydetti.

'ECZANEDE SATILMAYAN TEK İLAÇ SPORDUR'

Herkesin gücüne göre spor yapması tavsiyesinde bulunan Acar, "Herkesin hayatında bir spor mutlaka olsun. Koşabilen koşsun, hiçbir şey yapamıyorsanız yürüyüş yapabilirsiniz. En azından kendinize kaliteli bir zaman ayırmış olursunuz. Eczanede satılmayan tek ilaç, spordur" dedi.

'KOŞAN EFSANE'

Milli Takım Atletizm antrenörü Muzaffer Kaplan, "2012 yılında Aydın'a tayin oldum. 2012 yılına geldiğimde, kendi milli sporcularım vardı. Onlarla koşarken Saffet ağabey statta bizi gördü. Kendisi tek başına spor yapan biriydi. Bizimle tanıştıktan sonra profesyonel anlamda spor yapmaya başladı. Yol yarışlarına katıldı. Katıldığı her yarışta da derece yapmayı başardı. Maraton, yarı maraton, 10 kilometre yol yarışı, tam maraton, hepsini koştu. Saffet ağabey şu an Türkiye'de bir ekol. Kendisine 'Koşan efsane' diyoruz. 75 yaşında olmasına rağmen fiziki yapısı maşallah çok geriden gidiyor. Bu da bilinçli spor yapmasıyla alakalı" dedi.

Saffet Acar'ın hedefleri olduğuna da dikkati çeken Kaplan, "İstanbul ve Konya yarı maratonlarında koşacak. Bunun dışında salon, açık sahada piste koşmayı da düşünüyor. Ayrıca Balkan Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası gibi hedefleri var. İnşallah bunları da gerçekleştireceğiz. Şu an salon dereceleri Saffet ağabey için çok rahat aşılabilecek dereceler" diye konuştu.

'ÖZENİP SPORA BAŞLADIM'

Saffet Acar'ın azmini görüp spora başlayan Erdal Türkan (60) da "Kendisi idolümdür" dedi.

Cemal Tan (36) ise 7 ay önce spor yapmaya başladığını belirterek, "Dahil olduğum grupta Saffet Acar ile tanıştık. Kendisi, benim 2 kat üzerimde yaşa sahip olmasına rağmen performansı çok üzerinde. Arkasından yetişemiyorum, bana uzaktan el sallıyor. Kendisini tebrik ediyor ve örnek alıyorum. İnşallah biz de spora devam ederek onun yaşlarına sağlıklı bir şekilde ulaşır ve daha iyi performanslar erişebiliriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Saffet Acar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 75 Yaşındaki Maratoncuya Hayranlık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı Böcek ailesinin ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı
Bill Gates’ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı Bill Gates'ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı
RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük’ü farklı geçti RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü farklı geçti
Fransa’nın eski Kültür Bakanı Lang, Epstein’e övgüler yağdırdı Fransa'nın eski Kültür Bakanı Lang, Epstein'e övgüler yağdırdı
Batman’da akrabalar arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı Batman'da akrabalar arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı
Olaitan’dan transfer itirafı: Beşiktaş’ın onu istediğini öğrendiğinde bakın ne yapıyormuş Olaitan'dan transfer itirafı: Beşiktaş'ın onu istediğini öğrendiğinde bakın ne yapıyormuş
Al Ittihad’dan ses getiren hareket Benzema’ya yapmadıklarını Kante’ye yaptılar Al Ittihad'dan ses getiren hareket! Benzema'ya yapmadıklarını Kante'ye yaptılar
Atilla Taş’tan Epstein yorumu: İçim rahat, takılanlar düşünsün Atilla Taş'tan Epstein yorumu: İçim rahat, takılanlar düşünsün

15:34
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı İşte ilk sözleri
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı! İşte ilk sözleri
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
15:23
Hakkı Alp: Kahramanmaraş’ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
Hakkı Alp: Kahramanmaraş'ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
15:13
Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda...
Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda...
14:59
Öcalan tahliye olacak mı Feti Yıldız “Umut Hakkı“ konusuna açıklık getirdi
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirdi
14:38
Alperen Şengün’e büyük şok Kadın hakeme söylediğinin bedeli ağır oldu
Alperen Şengün'e büyük şok! Kadın hakeme söylediğinin bedeli ağır oldu
14:29
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal’ın ölüm nedeni kesinleşti
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti
14:27
Epstein ölmedi mi Elden ele dolaşan bir fotoğraf ortalığı karıştırdı
Epstein ölmedi mi? Elden ele dolaşan bir fotoğraf ortalığı karıştırdı
14:21
Kante’nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor
Kante'nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor
14:14
Tartışma yaratan görüntü Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı
Tartışma yaratan görüntü! Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı
13:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suudi Arabistan ile ’’KAAN’’ ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile ''KAAN'' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 15:51:28. #.0.5#
SON DAKİKA: 75 Yaşındaki Maratoncuya Hayranlık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.