Endonezya'da 7,7'lik deprem! Dehşete düşüren anlar kamerada - Son Dakika
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Endonezya'da 7,7'lik deprem! Dehşete düşüren anlar kamerada

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Endonezya'nın Flores Adası'nda meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Bölgede büyük paniğe neden olan şiddetli depremin yaşandığı anlar kameraya yansıdı.

Endonezya'nın Flores Adası'nda 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk bilgilere göre depremde en az 20 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Ana depremin ardından 6,1 ve 5,6 büyüklüğünde iki artçı sarsıntı kaydedilirken tsunami riskine ilişkin uyarılar yapıldı.

7,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE SARSINTI

Pasifik Ateş Çemberi üzerinde bulunan Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya, şiddetli bir depremle sarsıldı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nden (USGS) yapılan açıklamaya göre merkez üssü Flores bölgesinin 68 kilometre kuzeybatısı olan 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

EN AZ 20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Depremin ardından bölgeden gelen ilk bilgilere göre en az 20 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.

İKİ BÜYÜK ARTÇI SARSINTI

7,7 büyüklüğündeki ana depremin ardından aynı bölgede 6,1 ve 5,6 büyüklüğünde iki artçı sarsıntı daha kaydedildi. Artçı depremlerin ardından bölgedeki gelişmeler yakından takip ediliyor. Şiddetli depremin ardından tsunami riskine ilişkin uyarılar da yapıldı.

Endonezya, Deprem, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Endonezya'da 7,7'lik deprem! Dehşete düşüren anlar kamerada - Son Dakika

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