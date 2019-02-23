8 İlde Kaçak İçki Operasyonu: 34 Gözaltı
21 dakika önce
Amasya merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 2 bin 674 şişe sahte bandrollü kaçak içki ele geçirildi.
Amasya
merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 2 bin 674 şişe sahte bandrollü kaçak içki ele geçirildi. Operasyonda 34 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı
ekiplerinin 2 aylık takibi sonucu Amasya, İstanbul
, Ankara
, Tokat
, Samsun
, Çorum
, Manisa
ve Ordu
'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 34 şahıs gözaltına alınırken, şahıslara ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda değişik markalarda toplam 2 bin 674 şişe sahte bandrollü kaçak içki, 3 bin boş şişe ile 2 bin 500 şişe kapağı tespit edildi. El konulan içkiler ve şişeler iş makineleri tarafından imha edildi.
Sorgularının ardından 4 kişi serbest bırakılırken, 30 şüpheli ise bu sabah Merzifon
Adliyesine sevk edildi. - AMASYA
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:47 Kaynak: İHA
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