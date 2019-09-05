80 bin Çankayalı yaz etkinliklerinde buluştu

Çankaya Belediyesinin bir yaz klasiği haline gelen yazlık sinema ve Çankaya Belediyesi Orkestrası'nın yaz konserleri, 80 bin Çankayalıyı açık hava etkinliklerinde buluşturdu.



Çankayalılar geride bırakmak üzere olduğumuz yaz günlerini sinema, dans ve müzikle dolu dolu geçirdi. Çankaya Belediyesinin bir yaz klasiği haline gelen yazlık sinema ve Çankaya Belediyesi Orkestrası'nın yaz konserleri, 80 bin Çankayalıyı açık hava etkinliklerinde buluşturdu. Çankaya Belediyesinin yaz geleneğine dönüşen 'Açık Hava Sinema' etkinliği 28 Ağustos'ta Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde düzenlenen gösterimle sona erdi. Temmuz ayında başlayan nostaljik yazlık sinema etkinliğinde, 21 ayrı bölgede yapılan 42 gösterimde yaklaşık 60 bin Çankayalı bir araya geldi. Her yıl vizyon filmleriyle açık havada sinema keyfi yaşatan Belediye, Temmuz ayında ilk olarak başrollerinde Yılmaz Erdoğan ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı 'Organize İşler Sazan Sarmalı' ile Ağustos ayında Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan'ın başrollerinde oynadığı 'Bizim İçin Şampiyon' filmi Çankaya'nın 21 ayrı noktasında yazlık sinemacıları bir araya getirdi.



Öte yandan, Temmuz ayında Kuğulupark'ta 45'liklerle konser serisine başlayan 'Çankaya Belediyesi Orkestrası' 30 Ağustos konseriyle birlikte şimdiden 20 binden fazla Başkentliyi yaz aylarında müzik ve dansla buluşturdu. Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda düzenlenen "80'ler Gecesi" ve Uğur Mumcu Parkı'ndaki "Barış Manço Şarkıları" konserlerinde binlerce Çankayalı yaz günlerinin keyfini müzikle çıkardı. Ağustos ayında verdiği dört konserle Çankayalılardan tam not alan orkestra, Eylül'de de konserlerini sürdürecek. Çankaya Belediyesi Orkestrası, 6 Eylül'de Çayyolu Ata Park'taki "Film Müzikleri" konserinin ardından 13 Eylül'de Ahmed Arif Parkı'nda gerçekleştireceği "Türküler" konseri ile yaz konserleri turnesine noktayı koyacak.



"Sinema ve konserlere devam edeceğiz"



Nostalji dolu günler adına birlik ve beraberlik içinde mahalle kültürünü yeniden canlandıran bu tür etkinliklerle Çankaya'da yeni bir atmosferin oluştuğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, halkın ilgisinden memnun olduğunu dile getirdi. Taşdelen, "Hem o eski güzel günleri tekrar yaşatmak, hatırlatmak istedik hem de Çankayalı hemşehrilerimizi sosyal etkinliklerle bir araya getirdik. 60 gün boyunca süren etkinliklerimizde görüyoruz ki, vatandaşlarımız birlikte bir şeyler yapmaya, bir arada olmaya hasret kalmış. Halkımızı parklarımız ve kent meydanına dönüştürdüğümüz pazar yerlerinde sinema ve konser etkinlikleriyle buluşturmaya önümüzdeki yıllarda da devam edeceğiz" dedi. - ANKARA