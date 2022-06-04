81 ilde 'güven huzur uygulaması' - Son Dakika
Üye Girişi

81 ilde 'güven huzur uygulaması'

04.06.2022 12:53
81 ilde 'güven huzur uygulaması'

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, ülke genelinde 49 bin 616 personelin katılımıyla yapılan 'güven huzur uygulaması'nda çeşitli suçlardan aranan 1523 kişinin yakalandığı bildirildi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, ülke genelinde 49 bin 616 personelin katılımıyla yapılan 'güven huzur uygulaması'nda çeşitli suçlardan aranan 1523 kişinin yakalandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik ülke genelinde eş zamanlı 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada terör örgütüyle bağlantılı kişilerin yoğun olarak bulunabileceği yerler, metruk binalar, park- bahçeler ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklar, eğlence ve etkinlik yapılan meydanlar, fuar ve kutlama alanlar, kamu binaları çevreleri, toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında, ayrıca alışveriş merkezleri girişleri ve çevreleri kontrol edildi.49 bin 616 personel ve 203 dedektör köpeği ile 6 bin 974 metruk bina ve 6 bin 18 park-bahçe kontrol edilirken, 17 bin 21 umuma açık yer denetlendi. Denetimi yapılan umuma açık yerlerden 44'üne ise işlem uygulandı. Uygulama kapsamında çeşitli suçlardan aranan 1 bin 523 kişi yakalanırken, 4'ü çocuk olmak üzere toplam 20 kayıp vatandaş bulundu. Denetimlerde, 314 kişiye adli-idari işlem yapıldı, 57 kişi gözaltına alındı. Ülke genelinde eş zamanlı yapılan uygulamada 160 bin 564 araç kontrol edildi, 5 bin 350 araca işlem yapıldı, 558 araç trafikten men edildi ve 79 aranan araç tespit edildi. Ayrıca 11 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 35 mermi, 140,7 gram esrar, 339 gram eroin, 23 gram kokain, 167,6 gram metanfetamin, 198 adet ecstasy, 28 adet sentetik ecza, 3 bin 671 kök kenevir, 2 bin 600 paket kaçak sigara ile 14 adet tabanca şarjörü ve muhtelif parça ele geçirildi.


81 ilde 'güven huzur uygulaması'
81 ilde 'güven huzur uygulaması'
81 ilde 'güven huzur uygulaması'
81 ilde 'güven huzur uygulaması'
YORUMLAR
500
Ülke genelinde eş zamanlı 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması gerçekleştirildi Ülke genelinde eş zamanlı 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması gerçekleştirildi Aftermarket Konferansı, bu yıl 12'nci kez düzenlendi Aftermarket Konferansı, bu yıl 12'nci kez düzenlendi
Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 81 ilde 'güven huzur uygulaması' - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:50 ABD'de hayvanat bahçesi bakıcısı tarafından kurt adam olduğu iddia edilen bir yaratığın fotoğraflarının çekilmesi tedirgin etti
10:46 İstanbul'da maymun çiçeği virüsü şüphesi! Eczacının bildirdiği 3 kişi hastaneye götürüldü, test sonuçları bekleniyor
01:09 İki grup arasında çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen 2 polis yaralandı
00:45 Evine gelen misafirin intihar ettiğini söylemişti, gerçek çok geçmeden anlaşıldı
00:44 Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Lazaris, PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı!
23:52 Milletler Ligi'nde oynanan voleybol karşılaşmasına Meral Akşener'in protestosu damga vurdu! Türkistan bayrağı açarak slogan attı
23:34 Ümit Özdağ'ın Beyazıt Öztürk paylaşımı kısa sürede gündem oldu! Gerçek ortaya çıkınca paylaşımlar silindi
23:30 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası ilk açıklama: Diyaloğu sürdüreceğiz
23:27 Almanya'da asgari ücrete 3. kez zam yapıldı! Saatlik ücret 12 euroya çıktı
23:04 NATO'ya katılmak için başvuruda bulunan İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye'den mesaj: Üyelikleri taleplerimize verecekleri yanıta bağlı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 12:59:26. #1.12#
SON DAKİKA: 81 ilde 'güven huzur uygulaması' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement