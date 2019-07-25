Son Dakika Haberleri: 9 yıl önce "Kurtlar Vadisi Filistin" filminin çekildiği yerde silahlı saldırı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

9 yıl önce "Kurtlar Vadisi Filistin" filminin çekildiği yerde silahlı saldırı

1 saat önce

Adana'da 2010 yılında "Kurtlar Vadisi Filistin" filminin bir kısmının çekiminin yapıldığı yerde yapılan silahlı saldırı sonucu 3 kişi yaralandı.

9 yıl önce
Adana'da 2010 yılında "Kurtlar Vadisi Filistin" filminin bir kısmının çekiminin yapıldığı yerde yapılan silahlı saldırı sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saat 09.00 sıralarında Kışla Caddesi'nden geçen bir otomobilden kahvehaneye doğru açılan ateş sonucunda kahvehanenin dış bölümünde oturan M.U., N.K. ve P.D. yaralandı. İki otomobil de açılan ateş sonucu hasar gördü. Vatandaşlar tarafından Yüreğir Devlet Hastanesine götürülen N.K. ve P.D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin peşine düştü.

Saldırının gerçekleştirildiği yerin ise 2010 yılında "Kurtlar Vadisi Filistin" filminin bir kısmının çekildiği alan olması dikkat çekti. Duvarlarda hala filmden kalma Arapça yazıların bulunması dikkat çekti. Filmin çekimleri Mersin'in Tarsus ilçesi, Mersin ve Adana'da yapılmış, filmin oyuncu kadrosunda ise Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Kenan Çoban, Erdal Beşikçioğlu, Nur Aysan, Mustafa Yaşar, Erkan Sever, Zafer Diper ve Umut Karadağ gibi isimler yer almıştı. Filmde Gazze'ye insani yardım malzemeleri götürmeye çalışan gemilere yapılan kanlı baskın üzerine Polat Alemdar ve arkadaşlarının Filistin'e gitmesi konu edilmişti. - ADANA
Filistin, Yüreğir, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Filistinli kadın, tartıştığı sevgilisi tarafından araçla metrelerce sürüklendi! İşte o anlar Büyükelçilik müsteşarına silahlı saldırı Annesinin, "Oğlum öldüyse benim bayramım" dediği gencin cesedi bulundu Hamile kediyi pitbulla parçalatan çocuklardan dehşete düşüren sözler: Ben seni vursam bile üzülmem

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 13:39:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 9 yıl önce "Kurtlar Vadisi Filistin" filminin çekildiği yerde silahlı saldırı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]