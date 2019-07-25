9 yıl önce "Kurtlar Vadisi Filistin" filminin çekildiği yerde silahlı saldırı

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Filistinli kadın, tartıştığı sevgilisi tarafından araçla metrelerce sürüklendi! İşte o anlar

Annesinin, "Oğlum öldüyse benim bayramım" dediği gencin cesedi bulundu

Hamile kediyi pitbulla parçalatan çocuklardan dehşete düşüren sözler: Ben seni vursam bile üzülmem