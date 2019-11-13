Son Dakika Haberleri: A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistan'a konuk olacak
Son Dakika Spor A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistan'a konuk olacak - Son Dakika Spor

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistan'a konuk olacak

6 saat önce

2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemeleri, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistan'a konuk olacak, System.String[]

2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemeleri, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.


Fransa ve İspanya'nın ev sahipliğinde 17-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek EuroBasket 2021'in elemelerinde yarın 15 maç yapılacak.


A Milli Kadın Basketbol Takımı, E Grubu'nda Litvanya, Sırbistan ve Arnavutluk ile mücadele edecek. Milliler, gruptaki ilk maçında yarın Sırbistan'a konuk olacak. Ranko Zeravica Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 19.00'da oynanacak. Türkiye, ikinci karşılaşmasında ise 17 Kasım Pazar günü saat 17.30'da Mersin'de Litvanya'yı ağırlayacak.


Aday kadro


Ay-yıldızlılarda başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu'nun belirlediği aday kadroda şu isimler yer alıyor:


Ayşegül Günay Aladağ (Bellona Kayseri Basketbol), Kübra Erat (Birevim Elazığ İl Özel İdare), Melis Gülcan, Cansu Köksal, Kuanitra Holingsvorth (BOTAŞ), Olcay Çakır Turgut, Esra Ural Topuz, Tuğçe Canıtez (Fenerbahçe Öznur Kablo), Tilbe Şenyürek, Işıl Alben, İnci Güçlü (Galatasaray), Gizem Yavuz (İzmit Belediyespor), Pelin Derya Bilgiç, Damla Gezgin (OGM Ormanspor), Merve Aydın (Nantes Reze Basket)


Elemelerin statüsü


Elemelerde 33 takım, 9 grupta mücadele edecek.


Altı grupta dörder takım, 3 grupta üçer ekibin yer alacağı elemeler, bu sene 14 ve 17 Kasım, 12 ve 15 Kasım 2020, 4 ve 7 Şubat 2021 tarihlerinde olmak üzere 6 maç gününde tamamlanacak.


Gruplarında ilk sırayı alacak 9 takım ile en iyi 5 grup ikincisinin dahil olacağı 14 ülke, turnuvaya katılma hakkı kazanacak.


Ev sahipleri Fransa ve İspanya ise turnuvaya doğrudan katılacak.


Maç programı


Elemelerin ilk haftasında yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:


18.00 Rusya-Bosna Hersek


19.00 Romanya-Danimarka


19.00 Sırbistan-Türkiye


19.30 Litvanya-Arnavutluk


20.00 İsrail-İsveç


20.15 Polonya-Büyük Britanya


20.45 Letonya-Hırvatistan


21.00 Almanya-Kuzey Makedonya


21.30 Hollanda-Macaristan


22.00 İsviçre-Estonya


22.10 Slovenya-Yunanistan


22.30 İtalya-Çekya


22.30 Belçika-Ukrayna


23.00 İzlanda-Bulgaristan


00.00 Portekiz-Finlandiya

Sırbistan Karadağ, basketbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:43 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Meraklı vatandaşlar, cesedi görmek için demirlere tırmandılar
A Milli Takım İzlanda'da saatlerce beklerken, İzlanda Milli Takımı beklemeden İstanbul Havalimanı'ndan geçti Dans pistinde doğan bebek, kulübe ömür boyu ücretsiz girecek Cezaevinden firar etti, etek giyip böyle market soydu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 18:02:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistan'a konuk olacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]