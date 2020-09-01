A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular, 3 Eylül Perşembe günü saat 17.00'de Park Inn By Radisson İstanbul Asia Kavacık Otel'de toplanacak.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda 18 Eylül 'de deplasmanda Slovenya ile oynayacağı maçın aday kadrosu açıklandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Türkiye Venezuela'dan peynir ithal edecek" iddiasına yanıt verdi: Böyle bir şey yok