A Milli Kadın Futbol Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Spor A Milli Kadın Futbol Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı - Son Dakika Spor

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular 14 Aralık Cumartesi günü saat 12.30'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular 14 Aralık Cumartesi günü saat 12.30'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.


Teknik direktör Necla Güngör Kırağası tarafından belirlenen ay-yıldızlı takımın aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:


Kaleciler: Gamze Nur Yaman (Alg Spor), Bedriye Cam (Amed Sportif Faaliyetler), Gülsüm Tunç (Hakkarigücü).


Defans: Didem Karagenç, Esra Erol, Çiğdem Belci (Beşiktaş), Berna Yeniçeri (Konak Belediyespor), Kezban Tağ, Medine Erkan, Gülbin Hız, Fatoş Yıldırım (Alg Spor), Cansu Nur Kaya (Pendik Çamlıkspor), Dilan Yeşim Taşkın (Sv Horn), Nurşen Yaprak (Sgs Essen).


Orta Saha: Ebru Topçu, Derya Arhan, Emine Ecem Esen (Alg Spor), Sümeyra Kıvanç, Yaşam Göksu, Seda Nur İncik, Birgül Sadıkoğlu (Konak Belediyespor), Gizem Gönültaş, Arzu Karabulut, Berivan İçen (Beşiktaş), Bilge Su Koyun (Fatih Vatanspor), Büşra Kuru (Ffc 08 Niederkirchen), Setenay Sırım (İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor).


Forvet: Yağmur Uraz (Beşiktaş), Beyza Kara (Harburger Turnerbund), Kader Hançar (Konak Belediyespor), Melike Öztürk (Ataşehir Belediyespor), Esra Manya (1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü).


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Aralık, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:45 
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