AA fotoğraflarıyla "15 Temmuz" sergisi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anma Milli Birlik Günü Resim Sergisi" Kahramanmaraş 'ta açıldı. Onikişubat Belediyesi tarafından düzenlenen sergi, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç , Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek , AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, Basın İlan Kurumu (BİK) Kahramanmaraş Şube Müdürü Abid Vanlı, gazeteci Mustafa Nuri Şirin, Kahramanmaraş Kunduracılar Odası Başkanı Ali Köfte ve belediye meclis üyelerinin katıldığı törenle açıldı.Protokol üyeleri ve vatandaşlar, bir alışveriş merkezinde açılan, İstanbul ve Ankara 'da 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananlardan ve ardından tutulan demokrasi nöbetlerinden karelerin yer aldığı sergiyi gezdi."FETÖ haini ve taraftarları bozguna uğratıldı"AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un 3. yılının Türkiye 'nin ve dünyanın her yerinde, vatandaşların ve gönüldaşların yaşamış olduğu bütün coğrafyalarda değişik etkinliklerle anıldığını, yad edildiğini belirterek, "Kalkışma, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Meclisimizin, milletimizin iradesine sahip çıkmasıyla, milletin de yediden yetmişe, kadınıyla erkeğiyle canını ortaya koyarak vermiş olduğu mücadeleyle şehitlerimizin, gazilerimizin, fedakarlığı pahasına defedildi. FETÖ haini ve taraftarları bozguna uğratıldı. Kim neredeyse o gün kendisini vatanı için, milleti için ortaya koydu." dedi.Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek de belediyelerinin ve Anadolu Ajansının iş birliğinde, o günkü tabloyu yansıtan, kahraman milletin gösterdiği o direnişi gösteren fotoğrafları izlenime sunduklarını söyledi.O gece silahı ve mühimmatı olmayan bu büyük milletin hain saldırıyı ve kalkışmayı yüreğiyle, imanıyla yere serdiğini vurgulayan Mahçiçek, şunları kaydetti:"Bu kahraman milletimizle gurur duyuyoruz. Dua ediyoruz ki Allah, o yanlış günleri bir defa daha ülkemize, milletimize yaşatmasın. Böyle kalkışmaya uğraşanların da inşallah emellerini boğazlarında düğümlesin kaldırsın. Millet iradesi her şeyin üstündedir. Millet iradesiyle tecelli eden parlamentomuz, Cumhurbaşkanımız kalkışma yapan iradenin karşısında her zaman dik duracaktır. O dik duruşun başında da bir dünya lideri olan Cumhurbaşkanımız vardır. O ölüm uçağına başka birinin binmesi çok zor. Ailesiyle beraber o ölüm uçağına bindi İstanbul'a geldi. O hain kalkışmanın önlenmesi için her türlü çalışmayı gayreti ve programı yaptı. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu büyük millete yürekten teşekkür ediyorum.""Allah o günleri bizlere bir daha göstermesin"AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici da Allah'tan millete bir daha böyle acıları yaşatmamasını diledi.AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara da 15 Temmuz'da yaşananları bu milletin unutmadığını belirtti.Sergi, 16 Temmuz Salı gününe kadar gezilebilecek.