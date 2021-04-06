AA'nın 101. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika

Milletvekili Açıkgöz ise sosyal medya hesabından "Milli mücadele döneminin sesi" olarak nitelendirdiği AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Nevşehir Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "6 Nisan 1920'de, Mustafa Kemal Atatürk döneminde hizmete başlayan güvenilir, tarafsız, etik ve hızlı habercilik ilkeleriyle ürettiği haber, fotoğraf ve görüntülerle kaynak olma görevi üstlenen Anadolu Ajansı'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutlu olsun." ifadesine yer verildi.

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