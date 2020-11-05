AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'ndan ziyaretler - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu'nu ziyaret etti.
Velioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Yağız'ı ziyaretinde AA'nın çalışmaları hakkında bilgi vererek, Yağız'a AA'nın "15 Temmuz Darbe Yargılamaları: İddianameler ve Kararlar" isimli kitabını takdim etti.
İl Emniyet Müdürü Turanlı'yı ziyaret eden Velioğlu, kentle ve asayiş olaylarıyla ilgili bilgi almasının ardından Turanlı'ya AA'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Türkiye'de ve Dünyada 100 Yıl" isimli kitabını sundu.
Velioğlu, TTK Genel Müdürü Eroğlu'nu ziyaretinde AA'nın çalışmalarını hakkında bilgi verdikten sonra TTK'nin yapısı ve taşkömürünün çıkarılmasıyla ilgili bilgilendirildi.
AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu, TTK Genel Müdürü Eroğlu'na "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" albümünü takdim etti.
- Kaynak: AA
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