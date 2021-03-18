AB Delegasyon heyeti Hatay'da - Son Dakika

AB Delegasyon heyeti Hatay'da

18.03.2021 14:25
AB Delegasyon heyeti Hatay'da, System.String[]

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Suriye krizin etkilerini hafifletmek için Türkiye ile Avrupa Birliği'nin başlattığı işbirliğinin 5.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Suriye krizin etkilerini hafifletmek için Türkiye ile Avrupa Birliği'nin başlattığı işbirliğinin 5. yıldönümü olduğunu hatırlatarak, Türkiye'nin çabalarına destek olmak amacıyla Avrupa Birliği'nin taahhüt ettiği 6 milyar Avro'nun tamamını sözleşmeye bağladıklarını söyledi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve yerli ve yabancı gazetecilerin de içerisinde bulunduğu beraberindeki heyet, Hatay ziyareti kapsamında ilk olarak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı ziyaret etti. Büyükelçi Landrut Türkiye'nin ve Avrupa Birliği'nin Suriye'de ki çatışmaya diplomatik bir çözüm bulunmasına yönelik çabalar yürüttüğünü söyledi.

Hatay'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Landrut, "Bende Çanakkale şehitlerini anarak başlamak istiyorum. Suriye krizinin başlangıcının 10. yıl dönümüne gelmiş bulunuyoruz. Ayrıca bu krizin etkilerini hafifletmek için Türkiye ile Avrupa Birliği'nin başlattığı işbirliğinin 5. yıldönümü. Bu insani krizinin sebebi Suriye rejiminin halkına uyguladığı baskıydı. Hem Türkiye hem Avrupa Birliği bu çatışmaya diplomatik bir çözüm bulunmasına yönelik çabalar yürütüyor. Bu türden çözümü bulabilirsek o zaman ülkesinden kaçmak isteyenler yeniden dönmek için uygun ortam sağlanabilir. Maalesef ne rejim ne de rejimin uluslararası destekleyicileri diplomatik bir çözüm için çaba da bulunmuyor. Bu sebepten maalesef mevcut durumun devam edeceğini düşünerek hareket etmek gerekiyor. Avrupa Birliği Türkiye arasında ki mutabakatın 5. yılı. Bu alandaki işbirliği temel referans noktası olamaya devam ediyor. Bu mutabakat önemli ve somut neticelerin alınmasına vesile oldu. Aynı zamanda bu mutabakat hayat kurtarılmasını sağladı. Az sayıda insan Türkiye'den Yunan adalarına uzanan o tehlikeli yolculuğa çıkmaya başladı. Bununla birlikte önemli projelerle destek olunmasına imkan verdi. Ben bu çerçeve de Türk hükümetine ilgililere gösterdikleri çabadan dolayı takdir ederim. Bu çabalara destek olmak amacı ile Avrupa Birliği taahhüt ettiği 6 milyar Avro'nun tamamını sözleşmeye bağladı" dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Suriye'de yaşanan savaşın 10 yıldır sürdüğünü belirterek, "Özellikle sınırın her iki tarafına da dağılmış Suriye vatandaşları çok zor durumda. Resmi rakamlara göre 436 binin üzerinde Suriyeli kardeşimiz mevcut. Hatay'ın nüfusu toplam 1 milyon 660 bin, kayıtlı olmayan Suriyeli vatandaşlarla 500 bin kişi mevcut. Hatay'da sosyolojik ve psikolojik sorunlara neden oluyor. Ama 9 yıldan fazladır Hatay halkı Suriyeli vatandaşlarla ekmeğini paylaşıyor. Bu sorun dünyanın sorunu, problemler burada kalmayacaktır. Çünkü Hatay Ortadoğu'nun ve Kuzey Afrika'nın bu iki bölgenin tam kavşak noktası" dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ve Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin'i ziyaret etti. - HATAY

AB Delegasyon heyeti Hatay'da
AB Delegasyon heyeti Hatay'da
AB Delegasyon heyeti Hatay'da
AB Delegasyon heyeti Hatay'da
AB Delegasyon heyeti Hatay'da
AB Delegasyon heyeti Hatay'da
AB Delegasyon heyeti Hatay'da
AB Delegasyon heyeti Hatay'da
AB Delegasyon heyeti Hatay'da

Avrupa Birliği, Türkiye, Suriye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AB Delegasyon heyeti Hatay'da - Son Dakika


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