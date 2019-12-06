Son Dakika Haberleri: AB'den Ukrayna konulu "Normandiya Dörtlüsü"ne destek
Son Dakika Güncel AB'den Ukrayna konulu 'Normandiya Dörtlüsü'ne destek - Son Dakika

AB'den Ukrayna konulu "Normandiya Dörtlüsü"ne destek

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB), Almanya, Rusya, Fransa ve Ukrayna'nın katılımıyla 9 Aralık'ta Paris'te düzenlenmesi planlanan "Normandiya Dörtlüsü"nü desteklediğini açıkladı.

AB'den Ukrayna konulu

Avrupa Birliği (AB), Almanya, Rusya, Fransa ve Ukrayna'nın katılımıyla 9 Aralık'ta Paris'te düzenlenmesi planlanan "Normandiya Dörtlüsü"nü desteklediğini açıkladı.

AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, AB'nin "Normandiya Dörtlüsü"ne taraf olmadığını ancak AB'nin bu süreci ve Minsk Anlaşmaları'nın uygulanmasını güçlü bir şekilde desteklediğini belirtti.

Stano, "Tüm taraflara Ukrayna halkı için bu plana destek vermeleri çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın doğusundaki krize ilişkin Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna'nın katılımıyla yapılacak olan "Normandiya Dörtlüsü" liderler zirvesi, 9 Aralık'ta Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek.

Avrupa Birliği, Normandiya, Ukrayna, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 07:22 Kaynak: AA
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