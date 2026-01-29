AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladı - Son Dakika
AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladı

29.01.2026 18:44
Avrupa Birliği, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladı. AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, bu kararın terörist gibi davrananların terörist olarak muamele görmesi gerektiğini belirtti. İran Dışişleri Bakanı Arakçi yaptığı açıklamada, "AB söz konusu kararla stratejik bir hata yaptı" dedi.

Avrupa Birliği (AB), İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör listesine aldığını duyurdu.

AB, İRAN DEVRİM MUHAFIZLARINI TERÖR LİSTESİNE ALDI

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından mesaj paylaştı. Baskının cezasız kalamayacağını belirten Kallas, AB dışişleri bakanlarının İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladığını bildirdi.

"REJİM, KENDİ SONUNU HAZIRLAMAKTADIR"

Kallas, bunun kararlı bir adım olduğunu vurgulayarak, "Kendi halkından binlerce kişiyi öldüren her rejim, kendi sonunu hazırlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"TERÖRİST GİBİ DAVRANIRSANIZ, TERÖRİST GİBİ MUAMELE GÖRMELİSİNİZ"

Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada Kallas, İran Devrim Muhafızları Ordusunun terör listesine alınmasına ilişkin, "Bu onları El Kaide, Hamas ve DEAŞ ile aynı konuma getirecektir. Terörist gibi davranırsanız, terörist gibi muamele görmelisiniz." diye konuşmuştu.

AB KOMİSYONU BAŞKANI MEMNUNİYETLE KARŞILADI

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Katliamcı İran rejimine yönelik yeni yaptırımlar konusunda varılan siyasi mutabakatı memnuniyetle karşılıyorum." açıklamasında bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusunun "terör örgütü" olarak tanımlanması kararının çok daha önce alınması gerektiğini belirten von der Leyen, "Kendi halkının protestolarını kana bulayarak bastıran bir rejim için 'terörist' nitelemesi son derece yerindedir." ifadesini kullandı. Von der Leyen, Avrupa'nın özgürlük için verdikleri cesur mücadelede İran halkının yanında olduğunu kaydetti.

İRAN'DAN TEPKİ GELDİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den AB'nin kararına tepki geldi. Arakçi, "AB, Devrim Muhafızlarını terör örgütü ilan ederek stratejik bir hata yaptı." dedi.

İSRAİL'İN HOŞUNA GİTTİ

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Avrupa Birliği'nin (AB) İran Devrim Muhafızları Ordusunu (DMO) terör listesine almasını "önemli ve tarihi bir karar" şeklinde niteleyerek memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. Saar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "DMO'nun bölgede istikrarı baltalayan bir numaralı aktör olduğunu" iddia etti.

AB dışişleri bakanlarının aldığı kararı "önemli ve tarihi" şeklinde niteleyerek memnuniyetle karşıladıklarını belirten Saar, İsrail'in yıllardır, özellikle de son haftalarda AB'nin bu kararı alması için yoğun şekilde çalıştığını kaydetti. İsrail Dışişleri Bakanı, DMO'nun terör örgütü olarak tanınmasının Avrupa'daki faaliyetlerini engelleyeceğine ve bunları suç kapsamına alacağına işaret etti.

Bu kararın DMO'ya ve Tahran yönetimine büyük darbe indireceğini ve rejim muhaliflerine bir mesaj olacağını savunan Saar, Tahran yönetiminin meşruiyetinin de güçlü bir darbe aldığını ileri sürdü.

Kaynak: AA

Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Dünya, Terör, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Yüksel Mehmet Yüksel:
    amerikan yalakalari 26 2 Yanıtla
  • Rasit Tok Rasit Tok:
    Hak ile batıl bir gün mutlaka karşı karşıya gelecek 13 0 Yanıtla
  • avedo65 avedo65:
    They caught a snake for the first time in their history as cats. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
