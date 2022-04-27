AB, Ukrayna'da kardeş şehirler ilan ederek tahribat onarımını desteklemeyi planlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

AB, Ukrayna'da kardeş şehirler ilan ederek tahribat onarımını desteklemeyi planlıyor

27.04.2022 19:24
AB, Ukrayna'da kardeş şehirler ilan ederek tahribat onarımını desteklemeyi planlıyor

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ülkesindeki şehirleri AB'dekilerle eşleştirerek savaşın hasarını onarma teklifini desteklediğini duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ülkesindeki şehirleri AB'dekilerle eşleştirerek savaşın hasarını onarma teklifini desteklediğini duyurdu.

AB Bölgeler Komitesi, Brüksel'de 149'uncu Genel Kurul toplantısını düzenledi. İki gün sürecek toplantının ilk oturumuna AB Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lanercic, Komisyonun Ukrayna halkının yanında durduğunu, Türkiye, Norveç ve AB üyesi ülkelerin barınak, gıda, ilaç, tıbbi ekipman, mobil hastaneler, ambulanslar, itfaiye araçları, yangınla mücadele ekipmanı ve diğer pek çok kalemin dahil olduğu 23 bin tonluk yardım sağladığını vurguladı.

Komisyon üyesi, sivillerin tahliyesi ve yardımların ulaştırılması için güvenli koridorlar oluşturulması çağrısını yineledi.

Ukrayna'nın çeşitli kentlerinden belediye başkanları da programa video konferans yöntemiyle bağlandı, AB kentleriyle Ukrayna şehirlerinin eşleştirilmesini önerdi.

Mariupol Belediye Başkanı Vadym Boychenko, kentin yüzde 90'ının yıkıldığını, altyapı, hastaneler, parklar, kiliseler ve okulların zarar gördüğünü belirterek Avrupalı uzmanların Ukraynalı uzmanlar ile çalışarak başta Mariupol olmak üzere tüm şehirlerin yeniden inşası için plan yapılması gerektiğini dile getirdi.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko da tünelin sonunu göremediğini, savaşın daha kaç hafta ya da ay süreceğini tahmin edemediğini dile getirerek tüm şehirlerin desteğe ihtiyaç duyduğuna işaret etti.

Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov AB'ye göç eden Ukraynalıların ülkesine dönmek istediğini, döndüklerinde konforlarının sağlanması için şehirlerin yeniden inşası için AB desteğinin önemine dikkati çekti.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de programın ilk gününün sona ermesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, AB şehirlerini ve bölgelerini Ukrayna şehirleri ve yeniden yapılanmaya ihtiyaç duyan bölgelerle eşleştirme konseptini benimle paylaştı. Bunun savaş nedeniyle tahrip ve travmatize edilmiş şehirleri canlandırmaya yardımcı olmak için iyi bir fikir olduğuna inanıyorum. Tamamen destekliyorum." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
İtalya Başbakanı Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü İtalya Başbakanı Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, G20 Zirvesi'ne davet edildi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, G20 Zirvesi'ne davet edildi

Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği, Charles Michel, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB, Ukrayna'da kardeş şehirler ilan ederek tahribat onarımını desteklemeyi planlıyor - Son Dakika


Son Dakika
19:10 Fatih Terim'in Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği hakkında Eşref Hamamcıoğlu net konuştu: Hayır
19:02 Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun "Adaylık sinyali" denilen sözleri hakkında ilk yorum geldi
18:29 Maaşını beğenmeyen Mehmet Şef, Acun Ilıcalı'ya rest çekti iddiası!
18:10 Göztepe'de teknik direktör Stjepan Tomas dönemi sona erdi!
18:02 Trabzonspor taraftarından sürpriz şampiyonluk talebi geldi!
18:00 Kümesin önünde saldırıya uğrayan tavuğun yaptıklarına kimse inanamadı
18:00 66 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının nedeni belli oldu! Pilot kokpitte sigara yakmış!
17:35 FETÖ'nün kaset kumpası davasında karar çıktı! Baykal'ın görüntülerini paylaşan isimlerin cezası netleşti
17:17 Abdullah Avcı, Trabzonsporlu taraftarların talebini kabul etti!
15:06 Gezi Parkı sanıklarından Yiğit Ali Ekmekçi hakkında yakalama kararı çıkartıldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 19:32:14. #1.13#
SON DAKİKA: AB, Ukrayna'da kardeş şehirler ilan ederek tahribat onarımını desteklemeyi planlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement