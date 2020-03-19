AB yetkilisi Barnier?a ve siyasetçi Özdemir?e koronavirüs teşhisi

Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'in ve Almanya'da siyasetçi Cem Özdemir'in koronavirüs (Covid-19) testleri pozitif çıktı.

Barnier sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Covid-19 testimin pozitif çıkığı konusunda sizi bilgilendirmek isterim. İyiyim ve ekibim gibi tüm gerekli talimatları takip ediyorum. Şu ana kadar teşhis konmuş olanlara ve izolasyonda olanlara; bu işin üstesinden birlikte çıkacağız ifadelerini kullandı.Öte yandan Cem Özdemir de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ben iyiyim, kimse benim için endişelenmesin diyerek evde kalma ve yetkililerin talimatlarına uyma çağrısında bulundu.