AB yetkilisi Barnier?a ve siyasetçi Özdemir?e koronavirüs teşhisi - Son Dakika
Son Dakika Dünya AB yetkilisi Barnier?a ve siyasetçi Özdemir?e koronavirüs teşhisi - Son Dakika Dünya

AB yetkilisi Barnier?a ve siyasetçi Özdemir?e koronavirüs teşhisi

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'in ve Almanya'da siyasetçi Cem Özdemir'in koronavirüs (Covid-19) testleri pozitif çıktı.

AB yetkilisi Barnier?a ve siyasetçi Özdemir?e koronavirüs teşhisi, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'in ve Almanya'da siyasetçi Cem Özdemir'in koronavirüs (Covid-19) testleri pozitif çıktı.

Barnier sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Covid-19 testimin pozitif çıkığı konusunda sizi bilgilendirmek isterim. İyiyim ve ekibim gibi tüm gerekli talimatları takip ediyorum. Şu ana kadar teşhis konmuş olanlara ve izolasyonda olanlara; bu işin üstesinden birlikte çıkacağız ifadelerini kullandı.Öte yandan Cem Özdemir de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ben iyiyim, kimse benim için endişelenmesin diyerek evde kalma ve yetkililerin talimatlarına uyma çağrısında bulundu.


Avrupa Birliği, Cem Özdemir, Koronavirüs, Almanya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:06 Kaynak: DHA

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