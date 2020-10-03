ABD'de Başkanlık yarışında işler kızışıyor - Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump'ın korona virüse yakalanmasının ardından gözler ABD seçimlerine çevrilirken ulusal anket sonuçları, Demokrat Parti'nin Başkan Adayı Joe Biden, yarışı Başkan Donald Trump'ın 7 puan önünde götürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın korona virüse yakalanmasının ardından gözler bir kez daha ABD seçimlerine çevrildi. Trump'ın seçim kampanyalarının sanal ortamda gerçekleştirilebileceği ya da ertelenebileceğinin açıklanmasıyla, seçim tarihi bir kez daha gündem oldu. ABD seçimlerinde herhangi bir değişiklik olmaması halinde 3 Kasım'da gerçekleştirilecek. Seçime bir ay kala son verilere göre, Demokrat Parti'nin Başkan Adayı Joe Biden, Başkan Donald Trump'ın 7 puan önünde. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Başkanlık Tartışmasının ardından yapılan ulusal anket sonuçlarına göre, Joe Biden yarışta lider durumda. Çok sayıda farklı kurum tarafından gerçekleştirilen anketlere göre yarışta Biden, Trump'ın 6,5 ile 7 puan önünde. Özellikle Arizona, Florida, Ohio ve Kuzey Carolina gibi geleneksel olarak Cumhuriyetçi olan eyaletler de dahi Biden'in önde gözükmesi sebebiyle Trump seçmenleri endişeli.

Trump'ın sağlık durumu soru işaretine neden oldu

Başkan Trump'ın 15 Ekim'de gerçekleştirilmesi planlanan İkinci Başkanlık Tartışmasında öne geçmesi beklenirken, Trump'ın sağlık durumundaki son gelişmeler seçmende soru işareti oluşturdu.

Gözler 15 Ekim'de gerçekleştirilecek yeni Biden - Trump tartışmasına çevrilmişken Covid-19'a yakalanan ve tedbir amaçlı da olsa hastaneye kaldırılan Trump'ın seçim çalışmalarını dondurduğu açıklandı. 15 Ekim'de yapılacak tartışma programına ise katılabileceği düşünülmüyor.

Trump'ın seçimlere bu kadar kısa zaman kalan hastalanması ise başkanlık için yarışan her iki taraf açısından da stratejileri karıştırıyor. ABD'de seçime yakın zamanda daha önce yaşanmamış olan bu durum kampanyalar açısından bilinmezlikleri bir araya getirdi.

Trump'ın yanı sıra Trump'ın seçim kampanyası danışmanı ve Trump ile yakın çalışan Bill Stepien'in de Covid-19'a yakalandığının açıklanması da virüs salgını riskini bugüne kadar mümkün olduğunca önemsiz göstermeye çalışan Trump'ın seçim kampanyası stratejilerini zora soktu.

Trump, seçmeni ile bir araya gelemiyor

Trump, özellikle seçmenini harekete geçiren büyük mitingler düzenlemesi ve insanlar ile bir araya gelmesi üzerine kurulan çalışmalarını tamamen durdurdu. Kaybedilecek zaman ve bu yıl etkili olan salgın nedeni ile posta yolu ile oy kullanımının yakında başlayacak olması nedeniyle sonuçların Trump açısından olumsuz etkileyeceği düşünülüyor.

Trump'ın sağlığı Biden'ı etkiledi

Seçim yarışının bir diğer ismi Biden ise ortaya çıkan beklenmedik durum ile başa çıkmakta zorlanıyor. Biden ise, seçim kampanyası boyunca yapacağı hamlelerin zorda olan birine saldırı anlamına gelme riski karşısında çalışmalarını önümüzdeki günlerde ince bir çizgide yürüyecek. Biden yaptığı son açıklamada, kampanyasının aynı biçimde devam edeceğini belirtti ancak kampanya yönetimi tarafından Trump ile ilgili birçok olumsuz ilan da yayından geri çekildi.

Stratejilerde değişiklik nasıl olursa olsun genel kanıya göre 15 Ekim'e kadar geçecek süreç ve Trump'ın hastalığı seçimlerin sonucunda büyük önem taşıyacak. - LOS ANGELES