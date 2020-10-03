ABD'de Başkanlık yarışında işler kızışıyor - Son Dakika

ABD'de Başkanlık yarışında işler kızışıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın korona virüse yakalanmasının ardından gözler ABD seçimlerine çevrilirken ulusal anket sonuçları, Demokrat Parti'nin Başkan Adayı Joe Biden, yarışı Başkan Donald Trump'ın 7 puan önünde götürüyor.

ABD'de Başkanlık yarışında işler kızışıyor, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump'ın korona virüse yakalanmasının ardından gözler ABD seçimlerine çevrilirken ulusal anket sonuçları, Demokrat Parti'nin Başkan Adayı Joe Biden, yarışı Başkan Donald Trump'ın 7 puan önünde götürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın korona virüse yakalanmasının ardından gözler bir kez daha ABD seçimlerine çevrildi. Trump'ın seçim kampanyalarının sanal ortamda gerçekleştirilebileceği ya da ertelenebileceğinin açıklanmasıyla, seçim tarihi bir kez daha gündem oldu. ABD seçimlerinde herhangi bir değişiklik olmaması halinde 3 Kasım'da gerçekleştirilecek. Seçime bir ay kala son verilere göre, Demokrat Parti'nin Başkan Adayı Joe Biden, Başkan Donald Trump'ın 7 puan önünde. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Başkanlık Tartışmasının ardından yapılan ulusal anket sonuçlarına göre, Joe Biden yarışta lider durumda. Çok sayıda farklı kurum tarafından gerçekleştirilen anketlere göre yarışta Biden, Trump'ın 6,5 ile 7 puan önünde. Özellikle Arizona, Florida, Ohio ve Kuzey Carolina gibi geleneksel olarak Cumhuriyetçi olan eyaletler de dahi Biden'in önde gözükmesi sebebiyle Trump seçmenleri endişeli.

Trump'ın sağlık durumu soru işaretine neden oldu

Başkan Trump'ın 15 Ekim'de gerçekleştirilmesi planlanan İkinci Başkanlık Tartışmasında öne geçmesi beklenirken, Trump'ın sağlık durumundaki son gelişmeler seçmende soru işareti oluşturdu.

Gözler 15 Ekim'de gerçekleştirilecek yeni Biden - Trump tartışmasına çevrilmişken Covid-19'a yakalanan ve tedbir amaçlı da olsa hastaneye kaldırılan Trump'ın seçim çalışmalarını dondurduğu açıklandı. 15 Ekim'de yapılacak tartışma programına ise katılabileceği düşünülmüyor.

Trump'ın seçimlere bu kadar kısa zaman kalan hastalanması ise başkanlık için yarışan her iki taraf açısından da stratejileri karıştırıyor. ABD'de seçime yakın zamanda daha önce yaşanmamış olan bu durum kampanyalar açısından bilinmezlikleri bir araya getirdi.

Trump'ın yanı sıra Trump'ın seçim kampanyası danışmanı ve Trump ile yakın çalışan Bill Stepien'in de Covid-19'a yakalandığının açıklanması da virüs salgını riskini bugüne kadar mümkün olduğunca önemsiz göstermeye çalışan Trump'ın seçim kampanyası stratejilerini zora soktu.

Trump, seçmeni ile bir araya gelemiyor

Trump, özellikle seçmenini harekete geçiren büyük mitingler düzenlemesi ve insanlar ile bir araya gelmesi üzerine kurulan çalışmalarını tamamen durdurdu. Kaybedilecek zaman ve bu yıl etkili olan salgın nedeni ile posta yolu ile oy kullanımının yakında başlayacak olması nedeniyle sonuçların Trump açısından olumsuz etkileyeceği düşünülüyor.

Trump'ın sağlığı Biden'ı etkiledi

Seçim yarışının bir diğer ismi Biden ise ortaya çıkan beklenmedik durum ile başa çıkmakta zorlanıyor. Biden ise, seçim kampanyası boyunca yapacağı hamlelerin zorda olan birine saldırı anlamına gelme riski karşısında çalışmalarını önümüzdeki günlerde ince bir çizgide yürüyecek. Biden yaptığı son açıklamada, kampanyasının aynı biçimde devam edeceğini belirtti ancak kampanya yönetimi tarafından Trump ile ilgili birçok olumsuz ilan da yayından geri çekildi.

Stratejilerde değişiklik nasıl olursa olsun genel kanıya göre 15 Ekim'e kadar geçecek süreç ve Trump'ın hastalığı seçimlerin sonucunda büyük önem taşıyacak. - LOS ANGELES

ABD'de Başkanlık yarışında işler kızışıyor
ABD'de Başkanlık yarışında işler kızışıyor
ABD'de Başkanlık yarışında işler kızışıyor
ABD'de Başkanlık yarışında işler kızışıyor
ABD'de Başkanlık yarışında işler kızışıyor
ABD'de Başkanlık yarışında işler kızışıyor

Amerika Birleşik Devletleri, Başkanlık Sistemi, Donald Trump, Koronavirüs, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 10:49 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika ABD'de Başkanlık yarışında işler kızışıyor - Son Dakika


Son Dakika

Otomobil ile çarpışan motosikletteki 20 yaşındaki Büşra hayatını kaybetti İstifa eden Ertem Şener'in yerine Onur Yıldız, Beyaz Futbol'u sunacak Virajı alamadı, otomobiliyle evin bahçesine uçtu Instagram'da canlı yayın yapan oyuncu Stacey Solomon, bacağını açınca taytı yırtıldı Karasu Nehri'nde kıyıya vuran balıkları pişirip yiyen vatandaşlar tehlikeyi umursamıyor Canı sıkılınca macera arayan işgüzar, polise 'otomobilim çalındı' ihbarında bulundu Emekli maaşları ocak ayında 286 lira artacak Konut kredilerindeki artış 9 ayda 80 milyar liraya dayanarak rekor kırdı
WhatsApp'a 'sonsuza kadar sessize alma' özelliği geldi WhatsApp'a 'sonsuza kadar sessize alma' özelliği geldi         
16:48
Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi         
15:46
Türkiye Varlık Fonu, THY hisselerini satacağına ilişkin iddiaları yalanladı Türkiye Varlık Fonu, THY hisselerini satacağına ilişkin iddiaları yalanladı         
15:37
Koronaya yakalanan ve nefes almakta zorlanan Trump'a 'Remdesivir' tedavisi uygulanıyor Koronaya yakalanan ve nefes almakta zorlanan Trump'a 'Remdesivir' tedavisi uygulanıyor         
15:31
Kocasından öldüresiye dayak yiyen kadını polis kurtardı Kocasından öldüresiye dayak yiyen kadını polis kurtardı         
15:25
Bodrum katını zindana çeviren adam sosyal medyadan tuzağa düşürdüğü kadınları pazarladı Bodrum katını zindana çeviren adam sosyal medyadan tuzağa düşürdüğü kadınları pazarladı         
14:52
Asker tıraşı olan şarkıcı Yıldız Tilbe'ye yorum yağdı Asker tıraşı olan şarkıcı Yıldız Tilbe'ye yorum yağdı         
14:23
İBB, Taksim'de sembol olan simit tezgahlarını kaldırıyor İBB, Taksim'de sembol olan simit tezgahlarını kaldırıyor         
13:45
Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'in dizisindeki bir sahneye isyan etti: Bıktım sizden Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'in dizisindeki bir sahneye isyan etti: Bıktım sizden         
12:59
Ünlü haber sunucusu Ece Üner'i makyajsız görenler tanımakta güçlük çekti Ünlü haber sunucusu Ece Üner'i makyajsız görenler tanımakta güçlük çekti         
12:00
Gerçeği aratmayan soygun tatbikatını izleyenler, gözlerine inanamadı Gerçeği aratmayan soygun tatbikatını izleyenler, gözlerine inanamadı         
11:57
2016'dan beri aranan 4 FETÖ zanlısı saklandıkları çatıda yakalandı 2016'dan beri aranan 4 FETÖ zanlısı saklandıkları çatıda yakalandı         
11:49
Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı         
11:29
Şarampole sürüklenen TIR, Zap Suyu'na 1 metre kala durabildi Şarampole sürüklenen TIR, Zap Suyu'na 1 metre kala durabildi         
11:21
Azerbaycan'daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı, sunucu bayrağı fark etti: Deli misiniz siz? Azerbaycan'daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı, sunucu bayrağı fark etti: Deli misiniz siz?         
11:19
Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar         
08:46
İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı         
15:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2020 17:15:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de Başkanlık yarışında işler kızışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei