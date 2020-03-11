ABD'de Demokratların başkanlık yarışında Biden, Sanders'la arayı açıyor - Son Dakika
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ABD'de Demokratların başkanlık yarışında Biden, Sanders'la arayı açıyor

7 saat önce

ABD'de başkanlık ön seçim süreci devam ederken; 6 eyalette yapılan ön seçimlerin 4'ünde ipi göğüsleyen eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, tek rakibi Vermont Senatörü Bernie Sanders'a karşı önemli bir avantaj sağladı.

ABD'de Demokratların başkanlık yarışında Biden, Sanders'la arayı açıyor, System.String[]

ABD'de başkanlık ön seçim süreci devam ederken; 6 eyalette yapılan ön seçimlerin 4'ünde ipi göğüsleyen eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, tek rakibi Vermont Senatörü Bernie Sanders'a karşı önemli bir avantaj sağladı.

3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için Demokratlar arasındaki yarış, Michigan, Mississippi, Missouri, Washington, Kuzey Dakota ve Idaho eyaletlerindeki ön seçimlerle devam etti.

Associated Press (AP) haber ajansının duyurduğu ve resmi olmayan sonuçlara göre, Biden şu ana dek sonuçları açıklanan Michigan, Mississippi, Missouri ve Idaho eyaletlerindeki ön seçimleri kazandı.

Biden, 2016'da Cumhuriyetçi Donald Trump'ın kazandığı kritik Michigan eyaletinde oyların yaklaşık yüzde 53'ünü alarak Sanders'ın önünde yarışı tamamladı. Aynı eyalette, Sanders ise oyların yaklaşık yüzde 40'ını aldı.

Mississippi'de oyların yaklaşık yüzde 81'ini alan Biden, Missouri'de yaklaşık yüzde 60, Idaho'da ise yaklaşık yüzde 49'unu elde ederek buralardaki ön seçimleri kazanan isim oldu.

Sanders hayal kırıklığı yaşadı

Öte yandan Kuzey Dakota'daki ön seçimleri yaklaşık yüzde 53 ile kazanan Sanders ise 3 Mart'taki Süper Salı'nın ardından dün de hayal kırıklığı yaşadı.

Oyların önemli kısmının posta yoluyla kullanıldığı Washington eyaletinde ise halen oy sayımı devam ederken Sanders çok az farkla Biden'ın önünde gözüküyor. Eyaletteki sonuçların ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.

Ön seçimler 3 Şubat'ta başladı

3 Şubat'ta Iowa'da yapılan tartışmalı ön seçimlerde Pete Buttigieg, Sanders'ı kıl payı geçerek kazanmış; 11 Şubat'ta yapılan New Hamsphire ve 22 Şubat'ta yapılan Nevada ön seçimlerini ise Sanders kazanmıştı.

Ardından 29 Şubat'taki Güney Carolina ön seçimlerini Biden rakiplerine fark atarak kazanmıştı.

14 eyalette ön seçimlerin yapıldığı 3 Mart'taki Süper Salı'da ise 10 eyalette ipi göğüsleyen Biden en güçlü rakibi Sanders'tan liderlik bayrağını devralmıştı.

Demokrat Parti, Cumhuriyetçilerin başkan adayı Trump'a karşı kendi başkan adaylarını temmuzda yapacakları parti kongresinde resmen ilan edecek.

3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerini kazanacak isim, 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Joe Biden, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 07:52 Kaynak: AA
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