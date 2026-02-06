ABD'den İran'a Mali Baskı Stratejisi - Son Dakika
Politika

ABD'den İran'a Mali Baskı Stratejisi

06.02.2026 10:47
Hazine Bakanı Bessent, İran'daki ekonomik kriz ve enflasyonun ABD'nin stratejisi sonucu olduğunu belirtti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'da yaşanan kur krizi ve enflasyonun ABD'nin izlediği stratejinin bir sonucu olduğunu söyledi. İran'da dolar kıtlığı oluşturduklarını vurgulayan Bessent, "Merkez Bankası para basmak zorunda kaldı ve İran para birimi serbest düşüşe geçti. Enflasyon patladı ve bunun sonucunda İran halkını sokaklarda gördük" dedi. Bessent ayrıca İran'daki liderlerin ülkeden "çılgınca" para transfer ettiğini belirtti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Senato Bankacılık Komitesi önünde senatörlerin ABD Başkanı Donald Trump liderliğindeki yönetimin ekonomi politikalarına ilişkin sorularını yanıtladı. ABD'nin İran üzerinde baskı kurabilmek üzere daha fazla ne yapabileceği yönünde bir soruya cevap veren Bessent, "Hazine Bakanlığı olarak yapabileceğimiz ve yaptığımız şey, ülkede bir dolar kıtlığı oluşturmaktır" ifadelerini kullandı. Bu stratejinin İran'a karşı uygulandığını vurgulayan Bessent, "Bu süreç Aralık ayında İran'daki en büyük bankaların birinin çökmesiyle hızlı ve çarpıcı bir doruk noktasında ulaştı. Bankaya hücum yaşandı. Ardından Merkez Bankası para basmak zorunda kaldı ve İran para birimi serbest düşüşe geçti. Enflasyon patladı ve bunun sonucunda İran halkını sokaklarda gördük" dedi.

"Fareler gemiyi terk ediyor ve bu, sonun yakın olabileceğini bildiklerinin işareti"

Bessent, "İran'ın tüm partnerlerini izlemeye devam edeceğiz. İyi haber, İranlı liderlerin ülkeden çılgınca para transfer ettikleri ve bunu açıkça görüyoruz. Yani fareler gemiyi terk ediyor ve bu, sonun yakın olabileceğini bildiklerinin işareti" şeklinde konuştu.

İran'da rejime yakın çevrelerce yönetilen Ayandeh Bank, geçtiğimiz yılın Ekim ayında yaklaşık 5 milyar dolar zarara uğrayarak batmıştı. Banka, devlet tarafından devralınmış ve Merkez Bankası, açığı kapatmak için büyük miktarda para basma yoluna gitmişti.

Gölge filoya yaptırım uygulanması ihtimalini değerlendireceğini açıkladı

Bessent, Trump yönetiminin Rusya ve bağlantılı kuruluşlara yönelik yaptırım politikasına ilişkin bir soruyu da cevapladı. Bessent, Rusya ile yürütülen Ukrayna barış müzakerelerinin seyrine bağlı olarak Rusya'nın petrol tankerlerinden oluşan ve Batı'nın yaptırımlarından kaçınmak için kullandığı "gölge filoya" yaptırım uygulanması ihtimalini değerlendireceğini açıkladı. Senatör Andy Kim'in, "Kongre'ye Rusya'nın gölge filosu aleyhinde adım atacağınız konusunda taahhüt verebilir misiniz?" şeklindeki sorusuna Bessent, "Bunu değerlendireceğim. Barış görüşmelerinin ne yönde ilerleyeceğine bakacağız" şeklinde cevap verdi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Politika, Ekonomi, Finans, İran, Son Dakika

