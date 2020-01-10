ABD, düşen Ukrayna uçağı konusunda İran'ı suçladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD, düşen Ukrayna uçağı konusunda İran'ı suçladı - Son Dakika

ABD, düşen Ukrayna uçağı konusunda İran'ı suçladı

20 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'da düşen Ukrayna uçağı konusunda İran'ı suçlayarak, soruşturmanın sonucuna göre ABD'nin ve uluslararası kamuoyunun gerekli adımları atacağını bildirdi.

ABD, düşen Ukrayna uçağı konusunda İran'ı suçladı, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'da düşen Ukrayna uçağı konusunda İran'ı suçlayarak, soruşturmanın sonucuna göre ABD'nin ve uluslararası kamuoyunun gerekli adımları atacağını bildirdi.

Beyaz Saray'da Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile basın toplantısı düzenleyen Pompeo, İran'da düşen Ukrayna uçağı konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Pompeo, ABD'nin yanı sıra Kanada, İngiltere ve Avustralya istihbaratlarının da benzer değerlendirmeler yaptığına işaret ederek, "Söz konusu uçağın muhtemelen bir İran füzesiyle vurulduğuna inanıyoruz. Soruşturmanın sonucuna göre hem ABD hem de dünya uygun bir şekilde karşılık verecektir." yorumunu yaptı.

"Süleymani ABD hedeflerine saldırılar planlıyordu"

İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD saldırısıyla öldürülmesine ilişkin soruları da yanıtlayan Pompeo, "Süleymani'nin Irak'taki Amerikan Büyükelçiliğine ve başka yerlerdeki ABD tesislerine saldırılar düzenlemeyi planladığı konusunda eminiz. Bu bakımdan Süleymani bizim için yakın bir tehditti." açıklamasını yaptı.

"Yakın tehdit" ile kastedilen şeyin ne olduğu şeklindeki ısrarlı sorular üzerine Pompeo, Süleymani ve ekibinin birçok ABD hedefine saldırı hazırlığı yaptığı istihbaratına sahip olduklarını belirtti.

Süleymani'nin Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğini patlatmayı dahi planladığını savunan Pompeo, konuyla ilgili detaya girmedi.

İran'a yönelik yeni yaptırımlar konusuna da değinen Pompeo, söz konusu yaptırımlarla "maksimum baskı" politikasını sürdürdüklerini ve İran yönetiminin finansal açıdan daha da sıkılaştırılacağını vurguladı.

İran'da düşen Ukrayna Havayolları uçağı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Boeing 737 tipi yolcu uçağı önceki gün düşmüş, 176 yolcudan kurtulan olmamıştı.

İranlı yetkililer, uçağın teknik bir arıza nedeniyle düştüğünün sanıldığını açıklamış, Ukraynalı yetkililer de ilk etapta aynı fikirde olduklarını duyurmuştu. Ancak daha sonra kara kutuları bulunan uçağın düşüş nedeninin henüz bilinmediği ifade edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ve ABD'li yetkililer ise, Ukrayna uçağının İran tarafından "yanlışlıkla" düşürülmüş olabileceğini ileri sürmüşler, Kanada Başbakanı Justin Trudeau da söz konusu uçağı İran'a ait bir füzeyle yanlışlıkla düşürülmüş olabileceği yönünde ellerine istihbarat olduğunu açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 08:30 Kaynak: AA
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