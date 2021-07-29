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ABD, İsrail'e casus yazılım Pegasus'la ilgili endişelerini bildirdi - Son Dakika

ABD, İsrail'e casus yazılım Pegasus'la ilgili endişelerini bildirdi

29.07.2021 15:16
ABD, İsrail'e casus yazılım Pegasus'la ilgili endişelerini bildirdi, System.String[]

ABD yönetiminin İsrail merkezli NSO Group 'un ürettiği "Pegasus" isimli casus yazılım ile ilgili Tel Aviv yönetimine endişelerini bildirdiği ifade edildi.

ABD yönetiminin İsrail merkezli NSO Group 'un ürettiği "Pegasus" isimli casus yazılım ile ilgili Tel Aviv yönetimine endişelerini bildirdiği ifade edildi.

ABD merkezli Axios haber sitesinin adı açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırdığı habere göre, Amerikan Ulusal Güvenlik Konseyi Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, Beyaz Saray'da İsrail Savunma Bakanlığının Siyasi-Askeri Büro Başkanı Zohar Palti ile bir araya geldi.

Görüşmede McGurk'ün Palti'ye "casus yazılım firmasının durumuyla ilgili İsrail hükümetinin ne yaptığını" sorduğu, Palti'nin de "İsrail'in davayı inceleme sürecinin ortasında olduğunu ve şirketin ihracat lisans şartlarını ihlal edip etmediğini veya politikada bir değişiklik gerekip gerekmediğini belirleyeceğini" söylediği aktarıldı.

Palti'nin ayrıca İsrail'in durumu "çok ciddiye aldığını" söylediği ve İsrail Savunma Bakanlığının resmi açıklamalarını yinelediği belirtildi.

Macron'un telefonu dinlendi

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 25 Temmuz'da, İsrail merkezli "NSO Group" şirketinin ürettiği "Pegasus" isimli casus yazılım konusunda İsrail Başbakanı Naftali Bennett'ten resmi açıklama istemişti.

Macron'un Bennett ile yaptığı telefon görüşmesinde, konuyla ilgili duyduğu rahatsızlığı ifade ettiği kaydedilmişti.

Bennett ise Macron'a konunun en üst düzeyde soruşturulacağı ve istenen sonuçların yakında açıklanacağı sözünü vermişti.

Fas istihbarat servisinin, Mart 2019'da Macron'un 2017'den bu yana kullandığı ve çoğunlukla gazetecilerle iletişimde bulunduğu akıllı telefonlardan birini Pegasus programı ile takip etmeye çalıştığı ileri sürülmüştü.

Macron'un yanı sıra Fransa'da aralarında eski Başbakan Edouard Philippe ile hükümetin üst düzey isimlerinin ve gazetecilerin de yer aldığı 100'den fazla kişinin telefonuna sızma girişiminde bulunulduğu ifade edilmişti.

Gantz, Fransa'ya gitti

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Fransız mevkidaşı Florence Parly ile İsrail merkezli NSO Group şirketinin ürettiği "Pegasus" isimli casus yazılım konusunu görüşmek üzere dün Paris'e gitmişti.

Yankı uyandıran "casus yazılım"

İngiliz gazetesi Guardian'da yer alan bir haberde, 17 medya kuruluşu tarafından yürütülen araştırmada NSO Group'a ait casus yazılımın küresel çapta yaygın ve kötü amaçlar için kullanıldığı ileri sürüldü.

Bahreyn, Kazakistan, Meksika, Fas, Azerbaycan, Ruanda, Suudi Arabistan, Macaristan, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere en az 10 hükümetin NSO Group'un müşterisi olduğu iddia edilen haberde, casus yazılımın aktivist, gazeteci, avukat ve siyasileri hedef almak için hükümetlere satıldığı savunuldu.

İddiaya göre, bir telefonu "gözetleme" cihazına dönüştürebilen bu casus yazılımla, kullanıcının bilgisi ve izni olmadan mikrofon, kamera, mesajlar, ses kayıtları ve rehber gibi çok sayıda uygulamaya erişim sağlanabiliyor.

Ruanda, Fas, Hindistan ve Macaristan, 50 binden fazla telefon numarasının olduğu listede adı geçen kişilerin telefonlarını takip için Pegasus'u kullandıkları iddialarını yalanlarken, Azerbaycan, Bahreyn, Kazakistan, Suudi Arabistan, Meksika ve BAE hükümetleri ise henüz iddialara yanıt vermedi.

NSO Group ise hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.

Tam Gemi Şok Denemeleri, NSO Group, Pegasus, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, İsrail'e casus yazılım Pegasus'la ilgili endişelerini bildirdi - Son Dakika


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