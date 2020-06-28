ABD'li komutan Foggo'dan "Doğu Akdeniz" uyarısı Açıklaması - Son Dakika

ABD'li komutan Foggo'dan "Doğu Akdeniz" uyarısı Açıklaması

ABD Avrupa ve Afrika Kuvvetleri Donanma Komutanı James Foggo, Rusya'nın askeri anlamda Doğu Akdeniz'e odaklandığını kaydetti.

ABD Avrupa ve Afrika Kuvvetleri Donanma Komutanı James Foggo, Rusya'nın askeri anlamda Doğu Akdeniz'e odaklandığını kaydetti.

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"Stars and Stripes" gazetesinin haberine göre, Foggo katıldığı bir web seminerinde, Doğu Akdeniz'in dünyada askeri anlamda en hareketli alanlardan biri olduğunu belirtti.

Rusya'nın "gözünü bu alana diktiğini" vurgulayan Foggo, "Rusya, Kalibr seyir füzesi atma gücü olan sessiz, modern denizaltılar konuşlandırıyor. Kilo sınıfı denizaltı Avrupa sularında her yere gidebilir ve dalgaların altından herhangi bir Avrupa ve Kuzey Afrika başkentini vurabilir. Bu da Avrupa su yollarında tetikte ve yüksek yetenekli donanma varlığını sürdürmenin önemine işaret ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

İlhak altındaki Kırım'ın ve Suriye'deki liman kenti Tartus'un Rusya için savunma ve denizcilik merkezi olduğunu vurgulayan Foggo, "Şimdi Rusya'nın Kırım ve Tartus'ta neler yaptığını ve Libya'da müstahkem mevki kazanması durumunda oluşturabileceği tehditleri bir düşünün." ifadesini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Doğu Akdeniz, Avrupa, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 03:39 Kaynak: AA

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