ABD'li senatörü zora sokan soru: Neden eşcinsel olduğunu itiraf etmiyorsun?
ABD'li senatörü zora sokan soru: Neden eşcinsel olduğunu itiraf etmiyorsun?

ABD\'li senatörü zora sokan soru: Neden eşcinsel olduğunu itiraf etmiyorsun?
30.01.2026 10:02
ABD\'li senatörü zora sokan soru: Neden eşcinsel olduğunu itiraf etmiyorsun?
Amerikalı muhabir Patrick Howley, Başkan Trump'ın en büyük destekçilerinden biri olan Senatör Lindsey Graham'a sorduğu soruyla ülke gündemine bomba gibi düştü. Howley önünden geçen Graham'a "Hey Lindsey, neden eşcinsel olduğunu itiraf etmiyorsun, o zaman insanlar seni şantajlamayı bırakır" diye seslendi.

Siyasi muhabir Patrick Howley, ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük destekçilerinden biri olan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'a yönelik eleştirilerinde dikkat çeken bir ifadeye yer vererek gündemi sarstı.

"NEDEN EŞCİNSEL OLDUĞUNU İTİRAF ETMİYORSUN?"

Howley'nin Graham'a yönelik, "Hey Lindsey, neden eşcinsel olduğunu itiraf etmiyorsun, o zaman insanlar seni şantajlamayı bırakır" şeklindeki yorumu, uzun süredir kamuoyunda süren tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Howley, siyasi analizler ve kamu politikaları üzerine köşe yazılarıyla bilinen bir gazeteci olmakla birlikte, geçmişte de tartışmalı söylemleriyle gündeme gelmişti. Eleştirisi, yalnızca politik tercihler üzerine değil, bir kamu görevlisinin kişisel yaşamı üzerinden yapılan yorumları de içeriyor.

GRAHAM UZUN SÜREDİR SPEKÜLASYONLARIN HEDEFİNDE

Senatör Lindsey Graham, uzun yıllardır kamuoyunda kişisel yaşamı ve cinsel yönelimiyle ilgili spekülasyonların hedefi oldu; Graham bu iddiaları defalarca reddetti. 2025'te bir yasal depozisyon sırasında başka bir siyasi figürün Graham'ın eşcinsel olduğunu kamuoyunun bildiğini iddia ettiği ifadeler sosyal medya platformlarında geniş çapta yayıldı

Lindsey Graham, Kültür, Yaşam, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Emlak ABD'li senatörü zora sokan soru: Neden eşcinsel olduğunu itiraf etmiyorsun? - Son Dakika

SON DAKİKA: ABD'li senatörü zora sokan soru: Neden eşcinsel olduğunu itiraf etmiyorsun? - Son Dakika
