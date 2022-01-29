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ABD, Mısır'a yönelik askıya alınan 130 milyon dolarlık yardımı vermeyecek - Son Dakika

ABD, Mısır'a yönelik askıya alınan 130 milyon dolarlık yardımı vermeyecek

29.01.2022 00:37
ABD, Mısır'a yönelik askıya alınan 130 milyon dolarlık yardımı vermeyecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Mısır'daki insan haklarının kötü durumundan dolayı, daha önce askıya aldığı 130 milyon dolarlık askeri yardımı başka bir ulusal güvenlik önceliğine kaydırmayı düşündüğü bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Mısır'daki insan haklarının kötü durumundan dolayı, daha önce askıya aldığı 130 milyon dolarlık askeri yardımı başka bir ulusal güvenlik önceliğine kaydırmayı düşündüğü bildirildi.

ABD Dışişlerinden isimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililer, bir grup gazeteciye ABD'nin Mısır'a verdiği askeri yardımlar üzerine telekonferans yöntemi ile bilgilendirmede bulundu.

ABD'nin Mısır'daki insan hakları sorunlarını gerekçe göstererek verilmesi planlanan bazı yardımların askıya alınmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan bir yetkili, "Bakan henüz nihai kararını vermedi ama önümüzdeki birkaç gün büyük bir gelişme olmazsa, bakan eylül ayında da belirttiği gibi söz konusu 130 milyon doları başka ulusal güvenlik önceliklerine yönlendirecek." diye konuştu.

ABD'nin bu yardımı keserken, bir gün önce Mısır'a 2,55 milyar dolarlık askeri satışa onay vermesinin birbiriyle örtüşmediğine ilişkin bir soruya ise yetkili, bu askeri satış onayının "doğrudan ABD'nin güvenlik menfaatleri ile ilişkili" olduğunu dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 27 Ocak'ta Mısır'a 2,55 milyar dolar değerinde C-130J uçağı ile hava savunma radarlarının satışına onay vermişti.

2017'de ABD Başkanı Donald Trump yönetimi Mısır'a verilen yıllık yardımdan 300 milyon doları insan hakları konularından dolayı askıya almıştı.

Daha sonra bu yardımın 195 milyon doları Kahire'ye verilmiş 105 milyon doları ise reddedilmişti.

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi ise eylül ayında Mısır'a yıllık olarak verilen yardımdan askıya alınan 300 milyon dolar yardımının 170 milyon dolarını terörle mücadeleyi gerekçe göstererek Kahire'ye vermişti.

Yönetim, kalan 130 milyon doların ise Mısır'ın insan hakları savunucuları ve örgütlerine yönelik kovuşturma ve davaları düşürmesine bağlı olarak vereceğini açıklamıştı.

ABD her yıl Mısır'a yaklaşık 1,3 milyar dolar askeri yardımda bulunuyor.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ABD, Mısır'a yönelik askıya alınan 130 milyon dolarlık yardımı vermeyecek - Son Dakika
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