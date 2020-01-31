ABD'nin sözde barış planı İzmir, Manisa ve Uşak'ta protesto edildi - Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı İzmir, Manisa ve Uşak'ta protesto edildi.

Mustazaflar Cemiyeti ve Özgür Kudüs Platformu öncülüğünde vatandaşlar cuma namazı sonrası Konak Meydanı'nda toplandı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından pankart ve dövizler taşıyan grup, ABD ve İsrail aleyhine slogan attı.

İlhan Dalgıç, grup adına yaptığı açıklamada, planın içeriğinin Filistin'in yok edilmesi, Kudüs'ün bütünüyle işgal edilmesi, Filistinlilerin vatanlarından çıkarılması hükümlerinden ibaret olduğunu söyledi.

Müslümanları Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmaya davet eden Dalgıç, "Bu bir anlaşma değil, savaştır. Bu plan soykırım, vahşet ve işgal diplomasisidir. Bu anlaşmayı kabul edenlerle beraber, konuşmaya ve değerlendirmeye değer gören herkesi Filistin'in düşmanı, Kudüs'ün satıcısı olarak tanımlarız." diye konuştu.

Manisa

Manisa Sivil Dayanışma Platformu (MASİDAP) üyeleri de ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planına tepki gösterdi.

Cuma namazının ardından Hatuniye Camisi önünde toplanan MASİDAP üyeleri ellerinde taşıdıkları pankart ve dövizlerle bir süre ABD ve İsrail aleyhinde slogan attı.

Daha sonra grup adına basın açıklamasını okuyan MASİDAP Dönem Sözcüsü Mesut Öner, "Bu plan, daha açık ifadeyle ilk günden itibaren gerçekleştirdiği terör eylemleriyle ayakta kalmaya çalışan siyonist İsrail'in yine kör bir inançla ABD tarafından desteklenmesi, terörün meşrulaştırılması ve yaygınlaştırılması noktasında kirli bir iş birliğidir. Dolayısıyla bu bir anlaşma değil, anlaşma makyajlı savaş çağrısıdır." dedi.

Uşak

Uşak Kardeşlik Platformu öncülüğünde bir araya gelen grup, Uşak Belediyesi önünden 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na kadar yürüdü.

Eğitim Bir-Sen Uşak Şube Başkanı Bilal Kara, burada yaptığı açıklamada, Kudüs'ün kırmızı çizgileri olduğunu dile getirdi.

Sözde planın yüzyılın dayatması olduğunu ifade eden Kara, "Trump'ın açıkladığı sözlü anlaşma İslam dünyası açısından yok hükmündedir. Müslümanlar olarak Kudüs üzerindeki haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.