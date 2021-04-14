ABD, savaş gemilerini Karadeniz'e göndermekten vazgeçti - Son Dakika

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilimde Karadeniz'e savaş gemisi gönderme hazırlığında olan ABD yönetimi bu kararından vazgeçti.

ABD yönetimi iki savaş gemisinin Karadeniz'e geçişi için Türkiye'ye bildirimde bulunmuştu. Bu kapsamda ABD donanmasına ait USS Donald Cook ile USS Roosevelt'in Çanakkale ve İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e ulaşması bekleniyordu. Ancak ABD yönetimi bu kararından vazgeçti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD yönetimi iki savaş gemisinin Karadeniz'e geçişine ilişkin bildiriyi geri çekti. Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşmişti. Ukrayna ile yaşanan gerilimin ele alındığı görüşmenin ardından ABD'nin Karadeniz'e savaş gemisi göndermekten vazgeçmesi dikkat çekti. - ANKARA