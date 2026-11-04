ABD Senatosu tarihine geçen Abdul El-Sayed\'den İngiliz gazeteciye sert tepki!

ABD'de Michigan eyaletinden senatör seçilen Demokrat Abdul El-Sayed, seçim zaferiyle ülke tarihinde Senato'ya seçilen ilk Müslüman oldu. Tarihi başarısıyla gündeme gelen 42 yaşındaki siyasetçinin, seçim gecesi İngiliz Sky News muhabiri James Matthews ile yaşadığı sert tartışma da dikkat çekti.

Cumhuriyetçi rakibi Mike Rogers'ı geride bırakarak Senato'ya girmeye hak kazanan El-Sayed, gazetecinin sorularını yanıtlamak istemedi. Sky News muhabirinin kendisiyle konuşma girişimine tepki gösteren El-Sayed, önce Matthews'a Michigan eyaletinde oy kullanmak için kayıtlı olup olmadığını sordu.

Gazetecinin eyalette seçmen kaydının bulunmadığını belirtmesi üzerine El-Sayed, İngiltere'den gelecek oyları önemsemediğini söyledi.

Ellerini kullanarak sıfır işareti yapan El-Sayed, “Birleşik Krallık'ta kaç oy alacağımı biliyor musunuz? Sıfır. Ben Birleşik Krallık'ta hiçbir zaman bir siyasi göreve aday olmayacağım. Bu nedenle ne düşündüğünüzü ya da hangi soruları sorduğunuzu gerçekten önemsemiyorum” ifadelerini kullandı.

Sky News muhabiri Matthews ise kanalın dünya genelinde izleyicilere ulaştığını belirterek El-Sayed'e yanıt verdi. Ancak senatör seçilen siyasetçi, bu açıklamaya katılmadı.

Sky News'in ABD'de izlenmediğini öne süren El-Sayed, kanalın ülkede yalnızca beş kişi tarafından takip edildiğini iddia etti.

El-Sayed'in seçim zaferi, ABD siyasi tarihinde bir ilke imza atması bakımından da önem taşıyor. Michigan'daki yarışı kazanmasıyla ABD Senatosu'na seçilen ilk Müslüman olan El-Sayed, Cumhuriyetçi Mike Rogers'ı mağlup ederek Demokratların eyaletteki Senato koltuğunu korumasını sağladı.