ABD Senatosu tarihine geçen Abdul El-Sayed'den İngiliz gazeteciye sert tepki! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

ABD Senatosu tarihine geçen Abdul El-Sayed'den İngiliz gazeteciye sert tepki!

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
ABD Senatosu tarihine geçen Abdul El-Sayed\'den İngiliz gazeteciye sert tepki!
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
ABD Senatosu tarihine geçen Abdul El-Sayed\'den İngiliz gazeteciye sert tepki!
Haber Videosu

Michigan’dan Senato'ya seçilen Abdul El-Sayed, ABD tarihinde Senato'ya seçilen ilk Müslüman oldu. Seçim zaferi ve Sky News muhabiri ile yaşadığı sert tartışma, gündemde geniş yankı buldu.

ABD'de Michigan eyaletinden senatör seçilen Demokrat Abdul El-Sayed, seçim zaferiyle ülke tarihinde Senato'ya seçilen ilk Müslüman oldu. Tarihi başarısıyla gündeme gelen 42 yaşındaki siyasetçinin, seçim gecesi İngiliz Sky News muhabiri James Matthews ile yaşadığı sert tartışma da dikkat çekti.

Cumhuriyetçi rakibi Mike Rogers'ı geride bırakarak Senato'ya girmeye hak kazanan El-Sayed, gazetecinin sorularını yanıtlamak istemedi. Sky News muhabirinin kendisiyle konuşma girişimine tepki gösteren El-Sayed, önce Matthews'a Michigan eyaletinde oy kullanmak için kayıtlı olup olmadığını sordu.

Gazetecinin eyalette seçmen kaydının bulunmadığını belirtmesi üzerine El-Sayed, İngiltere'den gelecek oyları önemsemediğini söyledi.

Ellerini kullanarak sıfır işareti yapan El-Sayed, “Birleşik Krallık'ta kaç oy alacağımı biliyor musunuz? Sıfır. Ben Birleşik Krallık'ta hiçbir zaman bir siyasi göreve aday olmayacağım. Bu nedenle ne düşündüğünüzü ya da hangi soruları sorduğunuzu gerçekten önemsemiyorum” ifadelerini kullandı.

Sky News muhabiri Matthews ise kanalın dünya genelinde izleyicilere ulaştığını belirterek El-Sayed'e yanıt verdi. Ancak senatör seçilen siyasetçi, bu açıklamaya katılmadı.

Sky News'in ABD'de izlenmediğini öne süren El-Sayed, kanalın ülkede yalnızca beş kişi tarafından takip edildiğini iddia etti.

El-Sayed'in seçim zaferi, ABD siyasi tarihinde bir ilke imza atması bakımından da önem taşıyor. Michigan'daki yarışı kazanmasıyla ABD Senatosu'na seçilen ilk Müslüman olan El-Sayed, Cumhuriyetçi Mike Rogers'ı mağlup ederek Demokratların eyaletteki Senato koltuğunu korumasını sağladı.

ABD Senatosu tarihine geçen Abdul El-Sayed'den İngiliz gazeteciye sert tepki!
Trump ilk kez kabul etti! İran savaşı seçim yenilgisinde etkili olduTrump ilk kez kabul etti! İran savaşı seçim yenilgisinde etkili oldu 11 Eylül sözleri olay olmuştu! Şimdi senatör seçildi11 Eylül sözleri olay olmuştu! Şimdi senatör seçildi Filistinli siyasetçiden ABD'de üst üste 5. zaferFilistinli siyasetçiden ABD'de üst üste 5. zafer Trump'a seçim darbesi! Kendi otelindeki mesaj dikkat çektiTrump'a seçim darbesi! Kendi otelindeki mesaj dikkat çekti İsrail ve Avrupa basını: ABD'de seçmen Trump'ın savaşına da hayır dediİsrail ve Avrupa basını: ABD'de seçmen Trump'ın savaşına da hayır dedi
Amerika Birleşik DevletleriDonald TrumpMichiganSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD seçimlerinde sürpriz İlk sonuçlarda Trump’a büyük şok ABD seçimlerinde sürpriz! İlk sonuçlarda Trump'a büyük şok
Televizyon dünyasında büyük kriz Diziler birer birer ekrandan çekiliyor Televizyon dünyasında büyük kriz! Diziler birer birer ekrandan çekiliyor
Deniz Undav’dan Galatasaray taraftarı sorusuna olay yanıt Deniz Undav'dan Galatasaray taraftarı sorusuna olay yanıt
ABD’de bir devir kapandı 30 yıl sonra çantasını alıp evine dönüyor ABD'de bir devir kapandı! 30 yıl sonra çantasını alıp evine dönüyor
ABD’de Kongre el değiştirdi Trump’ın hangi kararları Demokratlara takılabilir İşte elinde kalan tek yetki ABD'de Kongre el değiştirdi! Trump’ın hangi kararları Demokratlara takılabilir? İşte elinde kalan tek yetki
Seçim sonrası Obama’dan Trump’a çok konuşulacak mesaj Seçim sonrası Obama'dan Trump'a çok konuşulacak mesaj
250 yıllık Amerika tarihinde bir ilk Herkes onu konuşuyor 250 yıllık Amerika tarihinde bir ilk! Herkes onu konuşuyor
Görüntü Türkiye’den Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti Görüntü Türkiye'den! Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
10:54
Birinci sıra şaşırttı 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın
Birinci sıra şaşırttı! 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın
10:52
18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı İşte Meclis’e geleceği tarih
18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı! İşte Meclis'e geleceği tarih
10:31
ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü Trump’a ayar verdi, eşine duygusal sözlerle seslendi
ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü! Trump'a ayar verdi, eşine duygusal sözlerle seslendi
10:29
Kentin kaderi ona bağlı “Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır“ dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi
Kentin kaderi ona bağlı! "Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır" dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi
10:25
Meslekten men edilen Canan Karatay için yeni karar
Meslekten men edilen Canan Karatay için yeni karar
10:23
Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya Şampiyonlar Ligi’nde tarihi maç
Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi maç
10:10
Trump’ın hedef aldığı Müslüman siyasetçi tarih yazdı ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü
Trump'ın hedef aldığı Müslüman siyasetçi tarih yazdı! ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü
10:05
Görüntü Türkiye’den Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
Görüntü Türkiye'den! Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 11:37:23. #.0.3#
SON DAKİKA: ABD Senatosu tarihine geçen Abdul El-Sayed'den İngiliz gazeteciye sert tepki! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android