ABD-Tayvan F-16 ticareti Çin'i öfkelendirdi

Çin Halk Cumhuriyeti, ABD yönetimi tarafından Tayvan'a 66 adet F-16 savaş uçağının satışına izin verilmesinin ardından, anlaşmaya taraf olan tüm Amerikan firmalarına yaptırım uygulayacağını duyurdu.Çin yönetimi, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Salı günü, Tayvan'a 66 adet F-16 savaş uçağının satışını öngören anlaşmayı onaylamasının ardından, ilgili Amerikan firmalarına yaptırım uygulayacağını duyurdu. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ulusal çıkarların korunması için, yaptırımlar da dahil her türlü tedbirin alınacağı ifade edildi.



Açıklamayı yapan Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin Tayvan'a savaş uçağı satışını, ülkesinin egemenliğinin ve güvenlik çıkarlarının altını oyan, "Çin'in iç meselelerine ağır bir müdahale" olarak nitelendirdi. Çin ayrıca, ABD'ye protesto notası vererek, söz konusu savunma anlaşmasının derhal iptal edilmesini, Tayvan'a hiçbir şekilde silah satılmamasını ve bu ülke ile tüm askeri ilişkilerin kesilmesini talep etti.



Çin'den ABD'ye tehdit



ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Salı günü yapılan açıklamada, Başkan Trump'ın sekiz milyar dolar hacimli F-16 satış anlaşmasını onayladığı bildirilmişti. Pekin, Tayvan'ı şu an için kendinden ayrılmış olan ve günün birinde yeniden, gerekirse askeri müdahale ile bünyesine katılacak bir eyaleti olarak görüyor.



Çin Dışişleri Bakanlığı, geçen Pazartesi günü yaptığı bir açıklama ile ABD'nin Tayvan'a silah satışını, Pekin ile Washington arasındaki anlaşmaların "ağır bir biçimde zedelenmesi" olarak değerlendirmişti. Bakanlık ayrıca, ABD'nin Tayvan'la olan silah ticaretini sona erdirmemesi durumunda, bunun tüm sonuçlarına katlanacağı uyarısında bulunmuştu.



ABD F-16 satışında bir problem görmüyor



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise Tayvan'a savaş uçağı satışının, ülkesi ile Çin arasındaki tarihi ilişkilere uygun olduğu görüşünde. ABD'nin silah ihracatlarını denetleyen Savunma İşbirliği Ofisi (ODC) de söz konusu savaş uçağı satışı ile bölgedeki askeri dengelerin değişmeyeceğini ifade etti. Kurumun açıklamasında, Tayvan'ın ABD'den alacağı 66 tane F-16 savaş uçağı ile kendi hava sahasını koruyacağı, bölgenin güvenliğine katkı sağlayacağı ve ABD ile ortak operasyonlarda bulunabileceği savunuldu.



AFP/ ET,BW



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