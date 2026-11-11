ABD\'de askeri üs yakınlarında gizemli cisim paniği

ABD'nin Alaska eyaletindeki Anchorage kentinde 15 Haziran 2026'da kaydedilen görüntüler, 10 Kasım'da uluslararası basına yansıdı. Sara Jane Osborn ve eşi Pete Osborn, akşam saatlerinde gökyüzündeki gökkuşağını fotoğraflamak için araçlarını durdurduklarında ağaçların üzerinde alışılmadık bir cisim fark etti.

ÖNCE SİVRİSİNEK SANDI, SONRA GERÇEĞİ FARK ETTİ

Saat 22.13 sıralarında yaşanan olayda Sara Jane Osborn, telefonunun ekranında gördüğü karartıyı başlangıçta bir sivrisinek sandı. Ancak başını kaldırıp gökyüzüne baktığında cismin uzakta, ağaçların üzerinde bulunduğunu fark etti.

Eşini de uyaran Osborn, siyah ve gümüş renkli cismi fotoğraflamaya ve video kaydına almaya başladı. Görgü tanığının anlatımına göre cismin altından sarkan dokunaç benzeri uzantılar, havada birbirinden bağımsız şekilde hareket ediyordu.

ASKERİ ÜS YÖNÜNDE GÖRÜLDÜ, 3 DAKİKA SONRA KAYBOLDU

Gizemli cismin, ABD Hava Kuvvetlerinin F-22 Raptor savaş uçaklarının konuşlandırıldığı Elmendorf-Richardson Müşterek Üssü'nün bulunduğu yönde görüldüğü belirtildi.

Yaklaşık 3 dakika boyunca havada kalan cismin sağa ve sola döndüğünü anlatan Osborn, ardından bir anda gözden kaybolduğunu söyledi. Çift, cismin kaybolmasının ardından çevrede yaklaşık yarım saat araştırma yaptı ancak herhangi bir iz bulamadı.

"NE OLDUĞUNU SADECE TANRI VE HÜKÜMET BİLİYOR"

Osborn, cismin büyük bir uçurtma olabileceğini düşündüklerini ancak hareketlerinin buna benzemediğini anlattı. Yakındaki parkta uçurtma uçuran birini aradıklarını fakat kimseyi bulamadıklarını belirtti.

Cismin bir insansız hava aracı olabileceği ihtimalini de değerlendiren Osborn, yaşadıkları karşılaşmayı açıklayamadıklarını ifade ederek, "Ne olduğunu sadece Tanrı ve hükümet biliyor" dedi.

GÖRÜNTÜLERİN GERÇEKLİĞİ TARTIŞILIYOR

Uluslararası basında geniş yer bulan görüntülerdeki cismin ne olduğu henüz bağımsız olarak doğrulanmadı. Askeri üs üzerinde uçtuğuna veya dünya dışı kökenli olduğuna ilişkin herhangi bir kanıt bulunmuyor.

Öte yandan Brezilya merkezli Mix Vale, dolaşımdaki denizanası biçimli UFO videosunun bilgisayar grafikleri ve yapay zekayla oluşturulduğunu savunan bir inceleme yayımladı. Bu değerlendirme de bağımsız olarak kesinleştirilmiş değil.