ABD'nin California eyaletinin güney kıyılarında nadir görülen zehirli deniz yılanlarının karaya vurması üzerine bilim insanları harekete geçti. Zehri kas hasarına, felce ve solunum güçlüğüne neden olabilen yılanlara karşı vatandaşlar uyarılırken bölgede nadir görülen deniz kaplumbağalarına ait yuvalar da tespit edildi.

BUGÜNE KADAR SADECE 8 KEZ GÖRÜLDÜ

Son olarak 22 Kasım'da Orange County'deki Bolsa Chica sahilinde sarı karınlı bir deniz yılanı bulundu. Söz konusu yılanın Güney California'da bugüne kadar kayıtlara geçen sekizinci örnek olduğu belirtildi. Genellikle saldırgan olmayan bu türün zehrinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği ifade edildi.

FELCE VE SOLUNUM GÜÇLÜĞÜNE NEDEN OLABİLİYOR

Yaklaşık 45 ila 76 santimetre uzunluğundaki sarı karınlı deniz yılanları, koyu renkli sırtları ve parlak sarı karınlarıyla ayırt edilebiliyor. Bilim insanları, bu yılanların zehrinin kas hasarı, felç ve solunum güçlüğü gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceği konusunda uyardı.

OKYANUS SULARININ ISINMASIYLA İLİŞKİLENDİRİLİYOR

Araştırmacılar, El Nino hava olayıyla bağlantılı olarak okyanus sularının normalden daha sıcak olmasının bu canlıları alışılmış yaşam alanlarından daha kuzeye sürüklediğini düşünüyor. Kasım ayının sonlarında ABD'nin batı kıyılarında deniz suyu sıcaklığı normalde 13 ila 18 derece arasında değişirken Güney California sahillerinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

İLK KEZ 1972 YILINDA KAYITLARA GEÇTİ

Los Angeles County Doğa Tarihi Müzesi uzmanı Greg Pauly, sarı karınlı deniz yılanlarının California'da ilk kez 1972 yılında görüldüğünü belirtti. O dönemde de güçlü bir El Nino etkili olurken San Clemente sahilinde aynı türe ait bir yılan bulunmuştu.

NADİR KAPLUMBAĞA YUVALARI DA BULUNDU

Bilim insanları, Orange, Ventura ve Santa Barbara bölgelerinde zeytin yeşili deniz kaplumbağalarına ait nadir yuvalar da tespit etti. Kaplumbağaların alışılmış yuvalama bölgelerindeki su sıcaklıklarının artması nedeniyle yumurtlamak için farklı alanlara yönelmiş olabileceği değerlendiriliyor.

HALKA "DOKUNMAYIN" UYARISI

Bilim insanları, sahillerde yürüyüş yapan vatandaşlardan karaya vurmuş deniz yılanlarına ve kaplumbağa yumurtalarına karşı dikkatli olmalarını istedi. Bu canlılarla karşılaşan kişilerin güvenli bir mesafeden fotoğraf veya video çekerek konum bilgisiyle birlikte ilgili kurumlara bildirimde bulunmaları istendi. Yılanlara, kaplumbağalara ve yumurtalarına kesinlikle dokunulmaması gerektiği vurgulandı.