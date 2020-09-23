Namaz vaktini beklerken şizofreni hastası tarafından böyle bıçaklandı - Son Dakika

Namaz vaktini beklerken şizofreni hastası tarafından böyle bıçaklandı

Namaz vaktini beklerken şizofreni hastası tarafından böyle bıçaklandı Çay içerken bıçaklanarak beyin ölümü gerçekleşen sahsın abisi Umut Mercan: "Tüm beyin fonksiyonları durmuş çok küçük bir umut yaşasa bile bitkisel hayat gibi bir şey" "Bekardı, para biriktiriyordu, ev alacaktı, nasip olmadı"...

Namaz vaktini beklerken şizofreni hastası tarafından böyle bıçaklandı

Çay içerken bıçaklanarak beyin ölümü gerçekleşen sahsın abisi Umut Mercan:

"Tüm beyin fonksiyonları durmuş çok küçük bir umut yaşasa bile bitkisel hayat gibi bir şey"

"Bekardı, para biriktiriyordu, ev alacaktı, nasip olmadı" dedi

KOCAELİ - Kocaeli'de şizofren saldırgan tarafından bıçaklanması sonucu ağır yaralanan ve beyin ölümü gerçekleşen şahsın abisi Umut Mercan, namaz saatini bekleyen kardeşinin bıçaklanma anlarını anlattı. Kardeşinin durumunu da anlatan Mercan, "Tüm beyin fonksiyonları durmuş çok küçük bir umut yaşasa bile bitkisel hayat gibi bir şey" dedi.

Olay, 19 Eylül günü İzmit Bekirdere'de bulunan bir derneğin lokalinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 yaşındaki Volkan Mercan, arkadaşıyla bir masaya oturarak çay sipariş etti. Bu sırada içeri giren, akli dengesinin yerinde olmayan ve kimliği öğrenilemeyen bir şahıs, elindeki bıçakla masada çay içen Volkan Mercan'ı göğsünden ve sırtından defalarca bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Volkan Mercan olay yerine çağrılan ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Volkan Mercan'ın beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. Olayın ardından gözaltına alınan saldırganın daha önce de birlikte yaşadığı babasını bıçakla yaraladığı öğrenildi. Saldırgan, emniyetteki işlemleri ardından Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.

"Orada namaz saatini bekliyor"

Olayın ardından beyin ölümü gerçekleşen ve doktorların ümidi kestiği kardeşi hakkında konuşan ağabey Umut Mercan, "Kardeşim yıllık izindeydi çay ocağına gidiyor, hiç tanımadığı şizofren birisi bıçağı alıp kardeşime saplıyor. Semerkand Dergahı'nda oldu olay, kardeşim namaz kılan birisi. Çocuk namaz saatini bekliyordu. Oturup çay içerken geliyor takıyor bıçağı işte. Bize denilen dört bıçak darbesi ama ben görüntüleri izledim dörtten fazla. Şu an kardeşim yoğun bakımda, kalbinde kesikler ciğerinde yırtıklar var. Ölümle pençeleşiyor kurtaramayacaklar. Doktorlar ümidini kesti. Bugün yarın bekliyoruz. Tüm beyin fonksiyonları durmuş çok küçük bir umut yaşasa bile bitkisel hayat gibi bir şey" dedi.

"Bekardı, para biriktiriyordu, ev alacaktı, nasip olmadı"

Daha öncede babasını bıçakladığını söyleyen Mercan, "Babasına yapan dışarıda başkalarına ne yapmaz. Kardeşimle bir tanışmışlıkları yok kardeşim olmasaydı başkasına yapardı. Benim amacım başkasının başına gelmesin. 42 yaşındaydı belediyede çalışıyordu. Bekardı, para biriktiriyordu ev alacaktı nasip olmadı. Polislerin bana söylediği şey savcılık kapatacak yer arıyor, koca devlet kapatacak yer arıyor. Polislerin söylemesine göre iki ay sonra salınacak. Bu çok kötü bir şey. Dışarıda gezecek bu adam başkasına da zarar verecek. Zarar vereceği zaman kime ne anlatacaklar, başımıza bela olur" diye konuştu.

"Kaza değil bu gelip pisi pisine kardeşimi bıçaklamış"

Abi Mercan, "Ben Bekirdere de oturuyorum çocuk da Bekirdere'de oturuyor yarın öbür gün ben bu adamla karşılaşacağım beni psikolojik olarak düşünmeleri lazım. Bu adama ceza vermeleri lazım çıkarmamaları lazım. Küçük bir adam değil 40 yaşında aklı başında bir adam. Kaza değil bu gelip pisi pisine kardeşimi bıçaklamış. Cezasını çekmesini istiyorum. Çocuk namaz saatini bekliyordu. Çay içerken gelip bıçaklıyor" şeklinde konuştu.

Namaz vaktini beklerken şizofreni hastası tarafından böyle bıçaklandı

Şizofren, Kocaeli, Namaz, Çay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 14:29 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Namaz vaktini beklerken şizofreni hastası tarafından böyle bıçaklandı - Son Dakika

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