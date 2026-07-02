ABD’li Siyasetçi Jackson Hinkle: Türkiye nükleer silaha sahip olmalı - Son Dakika
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ABD’li Siyasetçi Jackson Hinkle: Türkiye nükleer silaha sahip olmalı

ABD’li Siyasetçi Jackson Hinkle: Türkiye nükleer silaha sahip olmalı
02.07.2026 11:51  Güncelleme: 11:53
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Dünya Medeniyetleri Girişimi Araştırma Merkezi'nin düzenlediği Dünyada Güvenlik ve NATO Konferansı İstanbul'da gerçekleşti. Amerikalı siyasetçi Jackson Hinkle, NATO'nun zayıfladığını ve ABD'nin nükleer tehditlerinin "blöf" olduğunu söyledi.

Dünya Medeniyetleri Girişimi Araştırma Merkezi’nin düzenlediği uluslararası Dünyada Güvenlik ve NATO Konferansı İstanbul’da gerçekleşti. ABD, Almanya, Azerbaycan, Bulgaristan, Çin Halk Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti, İtalya, Rusya Federasyonu, Sırbistan gibi uluslararası temsilcilerinin yer aldığı organizasyonda Türkiye’den yedi konuşmacı sunum yaptı. Amerikan Komünist Partisi’nin önderlerinden Jackson Hinkle, NATO’nun geleceği, ABD’nin zayıflayan küresel hegemonyası ve Türkiye’nin nükleer silah edinme hakkı üzerine RRN’ye yaptığı açıklamada ABD’nin nükleer tehditlerinin bir “blöf” olduğunu vurgulayarak “Neden ABD ve İsrail’in nükleer bombası varken Türkiye’nin olmasın?” ifadelerini kullandı.

Dünya Medeniyetleri Girişimi Merkezi’nin (DÜNYA-MER) düzenlediği Dünyada Güvenlik ve NATO Konferansı’na konuşmacı olarak katılan Hinkle, NATO’nun zayıflayan bir yapı olduğunu belirterek “Kağıttan Kaplan” vurgusu yaptı. Amerikalı siyasetçi, RRN’ye önemli açıklamalarda bulunarak şu ifadeleri kullandı;

“NATO’nun geleceğine dair düşüncem, NATO ve NATO müttefiki ülkelerden sözde düşmanlarına karşı bu tür terör saldırılarında bir tırmanış göreceğimiz yönünde. Ancak NATO ülkelerinin veya ABD’nin, örneğin İran’a karşı tehdit olarak öne sürülen nükleer bombalar gibi alışılmadık savaş yöntemleri kullanacağına dair tüm söylemlerin bir blöf olduğunu düşünüyorum. ABD’nin bu konuda ciddi olduğuna inanmıyorum. ABD İran’ı yenemediyse, Yemen’i yenemediyse, 20 yıl boyunca Afganistan’da Taliban’ı yenemediyse; ABD’nin örneğin Venezuela’da ya da başka bir yerde ciddi bir savaşa saplanıp kalmasından neden endişe etmemiz gerektiğini anlamıyorum. Bence bunların çoğu eyleme dökülmeyecek büyük tehditler. Ancak İran’da veya Rusya’da gördüğümüz gibi kız öğrencileri bombalamak benzeri terör eylemlerine devam etme olasılıklarına gelince, bunları görmeyi sürdüreceğimizi düşünüyorum.”

‘NATO’NUN KADERİ BELLİ’

NATO’nun git gide zayıfladığını belirten siyasetçi, “İran ve Ukrayna’daki savaşlar göz önüne alındığında, bu durumun NATO’nun kaderini değiştireceğini düşünüyor muyum? Evet, NATO’nun artık daha zayıf olduğunu düşünüyorum. Kağıttan bir kaplan olduklarını kanıtladılar. Birçok insan bunu uzun zaman önce biliyordu. Mao Zedong, o zamanki haliyle ABD’nin ve NATO’nun kağıttan bir kaplan olduğunu çok önceden biliyordu. Nükleer bombalarının da aynı şekilde kağıttan bir kaplan olduğunu… Ancak sorun şu ki, ABD artık çaresiz ve zayıf. Bu da sivillere yönelik bu çılgınca saldırıları gerçekleştirmekten başka seçenekleri olmadığı anlamına geliyor. Dikkat çekmeye çalışmanın tek yolu bu tür eylemler yapmak; dolayısıyla zayıf olmaları mutlaka iyi bir şey değil. Çünkü bu zayıflık anlarında son derece dengesiz ve yozlaşmış olacaklar; ne kadar sert olduklarını göstermek için masum sivillerin hayatlarını feda edecekler.” İfadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE’NİN NÜKLEER SİLAH EDİNME HAKKI VAR’

Türkiye’nin nükleer silah edinme hakkı olduğunu vurgulayan Hinkle, “Panel hakkındaki düşüncelerime gelirsek; etkinlik çok iyi. Doğu Perinçek’in konuşmasını çok beğendim. Türkiye’nin Rusya, Çin veya bölgesel ortaklarıyla stratejik bir nükleer ittifaka sahip olması gerektiği yönündeki sözlerini çok sevdim. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü neden diğer ülkelerin, ABD’nin, İsrail’in nükleer bombalara sahip olmasına izin verilsin de Türkiye’nin olmasın? Nükleer devletlerin Türkiye’yi tehdit ettiğini görüyoruz. Netanyahu’nun ve tüm yetkililerinin bu ülkeyi tehdit ettiğini ve bu ülkeye karşı savaş istediğini görüyoruz. Bunu yapmaya kalkışmaları onlar adına büyük bir hata olur. Ancak asıl soru şu: Türkiye neden nükleer silahlara sahip olamıyor? Bence olmalı. Doğu Perinçek’in söylediklerinin çok bilgece olduğunu düşünüyorum. Diğer konuşmacılar da harikaydı. Ayrıca harika bir mekanda çok büyük bir izleyici kitlesi var.” dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, İstanbul, Türkiye, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Nato Zirvesi ABD’li Siyasetçi Jackson Hinkle: Türkiye nükleer silaha sahip olmalı - Son Dakika

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