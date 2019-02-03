Son Dakika Haberleri: Abdülhamit Gül: Vesayetçiler Tarihin Çöp Tenekesine Atılmıştır

Abdülhamit Gül: Vesayetçiler Tarihin Çöp Tenekesine Atılmıştır

53 dakika önce

ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, Keçiören'de avukatlara yaptığı konuşmada, vesayetçilerin Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tarihin çöp tenekesine atıldığını söyledi.

Abdülhamit Gül: Vesayetçiler Tarihin Çöp Tenekesine Atılmıştır, System.String[]
ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, Keçiören'de avukatlara yaptığı konuşmada, vesayetçilerin Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tarihin çöp tenekesine atıldığını söyledi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Keçiören Estergon Kalesi'nde düzenlenen AK Parti İl Toplantısı'na katıldı. Burada düzenlenen programda avukatlara seslenen Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vesayetçilerin tarihin çöp tenekesine atıldığını söyledi.

'YARGININ TEMEL KURUCU UNSURU OLAN AVUKATLARDIR'

Yargı bağımsızlığı ve demokrasi hakkında konuşan Bakan Gül, Türkiye'nin geçirdiği hukuk mücadelesinden ve demokrasi mücadelesinden bahsetti. Demokrasi ve insan haklarına değinen Gül, "Türkiye'de AK Parti öncesi vesayetçilerin, darbecilerin millet iradesini karşısına alan güçlerin bu ülkeyi nereye getirdiğini en iyi bilen sizlersiniz. Bu ülkede 28 Şubat'ta darbecilere selam duranları gördük. Bu ülkede 'Bir sağdan, bir soldan idam sehpasına mahkum olmak üzere bir oradan, bir oradan aldık ve bunları yargılattık' diyen anlayışı gördük" dedi.

27 Mayıs ve 12 Eylül'de darbecilere selam duran yargının bugün demokrasiyi koruduğunu ifade eden Gül, "Sizlerin desteği ile bugün 15T Temmuz darbecileri hesap vermektedir. Hukuk, demokrasi, anayasa korunarak Türkiye'nin gücüne güç katılmaktadır" diye konuştu.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:00 Kaynak: DHA

Keçiören, Recep Tayyip Erdoğan, Abdülhamit Gül, Politika
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