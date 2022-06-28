Abdulkadir Karaduman: "Hayvancılık Alanında Dışa Bağımlılığımız Her Geçen Gün Artarak Devam Ediyor" - Son Dakika
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Abdulkadir Karaduman: "Hayvancılık Alanında Dışa Bağımlılığımız Her Geçen Gün Artarak Devam Ediyor"

28.06.2022 17:48

Saadet Partisi (SP) Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, “Ülkemizde hayvancılık alanında atılan adımlarla maalesef dışarıya bağımlılığımız her geçen gün artarak devam ediyor. Kendi üreticimiz, besicimiz yem maliyetlerinden, temel girdi maliyetlerinden dolayı elindeki hayvanları kestirirken, köyünü terk ederken biz eti de hayvanı da dışarıdan ithal ediyoruz” dedi.

Saadet Partisi (SP) Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, "Ülkemizde hayvancılık alanında atılan adımlarla maalesef dışarıya bağımlılığımız her geçen gün artarak devam ediyor. Kendi üreticimiz, besicimiz yem maliyetlerinden, temel girdi maliyetlerinden dolayı elindeki hayvanları kestirirken, köyünü terk ederken biz eti de hayvanı da dışarıdan ithal ediyoruz" dedi.

Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, bugün TBMM Genel Kurulu'nda gündem dışı söz alarak hayvan ithalatıyla domuz eti ithalatında gümrük vergisinin düşürüldüğü Cumhurbaşkanı Kararı'nı eleştirdi. Karaduman, şöyle dedi:

"Ülkemizde hayvancılık alanında atılan adımlarla maalesef dışarıya bağımlılığımız her geçen gün artarak devam ediyor. Kendi üreticimiz, besicimiz yem maliyetlerinden, temel girdi maliyetlerinden dolayı elindeki hayvanları kestirirken, köyünü terk ederken biz eti de hayvanı da dışarıdan ithal ediyoruz. Macaristan'dan, Bulgaristan'dan, Uruguay'dan, Brezilya'dan et ve hayvan ithal edip hayvancılığı bitirmemiz yetmiyormuş gibi, bir de utanmadan ve sıkılmadan bu millete domuz eti yedirmeye çalışıyorsunuz. Domuzu kasaplık hayvan sınıfına soktuğunuz bu utanç yetmediği gibi, şimdi de domuz eti ithalatında gümrük vergisini düşürüyorsunuz. Ülkemize domuz eti sokarak kime ve neye hizmet etmeye çalışıyorsunuz? Yazıklar olsun size."

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Milletvekili, Konya, Sp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Abdulkadir Karaduman: 'Hayvancılık Alanında Dışa Bağımlılığımız Her Geçen Gün Artarak Devam Ediyor' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Abdulkadir Karaduman: "Hayvancılık Alanında Dışa Bağımlılığımız Her Geçen Gün Artarak Devam Ediyor" - Son Dakika
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