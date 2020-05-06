Abdülkadir Ömür: "Şampiyon olabilecek kapasitemiz var. Bunun hayalini hep kurduk" - Son Dakika
Son Dakika Spor Abdülkadir Ömür: 'Şampiyon olabilecek kapasitemiz var. Bunun hayalini hep kurduk' - Son Dakika Spor

Abdülkadir Ömür: "Şampiyon olabilecek kapasitemiz var. Bunun hayalini hep kurduk"

12 dakika önce

Trabzonspor'un genç futbolcusu Abdülkadir Ömür, ofansif ve defansif anlamda çok iyi bir kadroya sahip olduklarını, hayalini kurdukları şampiyonluk için kapasitelerinin bulunduğunu belirtti.

Abdülkadir Ömür:

Trabzonspor'un genç futbolcusu Abdülkadir Ömür, ofansif ve defansif anlamda çok iyi bir kadroya sahip olduklarını, hayalini kurdukları şampiyonluk için kapasitelerinin bulunduğunu belirtti.

Bordo-mavili kulübün başarılı futbolcusu Abdülkadir Ömür, Trabzonspor Dergisi'ne verdiği röportajda, sakatlık sürecini, futbol kariyerini ve hedeflerini anlattı.

Mahalle aralarında başlayan futbol yaşantısında Fatih Tekke'nin kendisi için önemli bir figür olduğuna değinen Abdülkadir, Trabzonspor'da forma giymenin kendisi için en büyük hayal olduğunu, bunu da genç yaşında gerçekleştirmekten dolayı ayrıca mutlululuk duyduğunu belirtti.

Barcelona'nın hayranı olduğunu ifade eden genç futbolcu, "Bu nedenle yapılan bu yakıştırmalar beni mutlu ediyor. Oyuncularından oyun sistemlerine kadar çok beğendiğim bir kulüp. Umarım ileride orada oynayabilirim." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'da şampiyonluk yaşamayı çok istediğine işaret eden Abdülkadir Ömür, "Hedeflerimin ilki A takıma çıkmak ve başarılar elde ekmekti. Bunu başardığım için mutluyum. Sırada şampiyonluk yaşamak var. Umarım bu hedefimi de gerçekleştirebilirim. Bu şampiyonluk sonrası amacım ülkemi yurt dışında en iyi şekilde temsil ekmek ve büyük hayallerimi büyük takımlarda gerçekleştirmek." değerlendirmesinde bulundu.

Milli futbolcu, ciddi bir sakatlık yaşadığını ve ailesinin de desteğiyle bu süreci atlattığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Sakatlandığım an bunun ciddi bir sakatlık olduğunu anladım. Aslında bu sakatlıktan üç maç önce benzer bir travma yaşamıştım ama doktorlarımız durumu anlayamamıştı ve üç maç sakat sakat oynamıştım. AEK maçında kafa topuna çıkıp yere düştüğümde dizimden bir ses gelmişti. O an çok kötü bir şey olduğunu hissetmiştim. 10 yıllık futbol kariyerimde ilk kez böyle bir şey yaşamıştım. Maçtan sonra da doktorlarımız sakatlığımı açıklamıştı. Haberi ilk aldığımda babamı aradım. Ben tesislerde, babam evdeydi. Hem ben hem de ailem duruma çok üzülmüştü ama biz İslamı en iyi şekilde yaşamaya gayret gösteren ve Müslümanlığı insanlığa yaymaya çalışan örnek aile olmaya çalışıyoruz. Aile olarak her işte bir hayır olduğunu tüm insanlara ispatlamaya çalışıyoruz. Bunu sakatlandığımda söylemiştim, babam da aynısını telefonda bana söyledi."

Sakatlık sürecinin ardından daha da güçlü bir şekilde geri döndüğünü ifade eden başarılı futbolcu, fiziksel eksikliklerini Almanya'da bulunduğu zaman içerisinde artırdığını belirtti.

Koronavirüs nedeniyle yaşantısındaki değişikliklere değinen Abdülkadir, " Çarşıbaşı'nda otuyorum. Kulübe buradan gidip geliyorum. Evde ailemle ve köpeğimle vakit geçirmeyi çok seviyorum. Ayrıca köy hayatını ve yaylaları seviyorum. Karantina sonrası insanların farklı bir düşünceye kapılacaklarını düşünüyorum. Bu virüs insanlara hayatın nereye doğru gittiğini, nerede biteceğini, bu dünyanın burada bitip asıl dünyanın öteki tarafta olacağını bence hatırlatmış oldu. İnsanların bu düşünceye kapılmış olması lazım." ifadesini kullandı.

-"Gerçek Abdülkadir'i yurt dışında sergileyeceğimi düşünüyorum"

Genç futbolcu, potansiyelini tam olarak sergileyemediğini, kendini geliştirebileceği farklı noktaların da olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu belirttiğim noktaları geliştirip Allah nasip ederse Avrupa'nın en iyi takımlarında oynayıp kendi potansiyelimin yüzde yüzünü bulabileceğimi düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de, Trabzonspor'da oynarken sizin de takdir edeceğiniz bazı saha dışı problemlerden dolayı kendimizi tam olarak sahaya veremiyoruz. Küçük bir şeyden bile etkilenen bir topluluğa sahibiz. İnsan olarak duygusal bir yapıya sahip olduğumuz için dışarıdan gelen en küçük bir etkene bile üzülebiliyoruz. Eğer bunu atlatabilirsek gerçek Abdülkadir'i yurt dışında sergileyeceğimi düşünüyorum."

-"Şampiyon olabilecek kapasitemiz var"

Süper Lig'de bordo-mavili takımın lider durumda olduğunu anımsatan Abdülkadir Ömür, "Hem ofansif hem de defansif anlamda çok iyi bir kadroya sahibiz. Şampiyon olabilecek kapasitemiz var. Bunun hayalini hep kurduk. Antrenmanlardan önce hem hocamız hem de kaptanımız bunu belirtiyor. Şampiyonluğa yakınız. Kupada Fenerbahçe'yi ilk maçta yendik. Orada da hedefimiz var. Şampiyonluğu çok istiyoruz. Şampiyonluğa inanan bir taraftara grubuna ve oyuncu kadrosuna sahibiz." yorumunda bulundu.

-"Messi yüzünden mevki değiştirdim"

Messi'nin futbol tarihinin en iyi oyuncularından birisi olduğunu belirten genç futbolcu, şöyle devam etti:

"Her zaman Messi'yi izlerim. Onun yüzünden mevkimi değiştirdim. Orta sahada oynuyordum. Sonra sağ veya sol açık oynamaya başladım. Sol ayaklı ve onun gibi top sürüp pas attığım için benzetiyorlar sanırım. Bu inanılmaz bir mutluluk benim için. Onun kadar iyi bir futbolcu bir daha gelir mi bilemeyiz ama ona benzetilmek çok güzel. Bunu sürekli hayal ediyorum. Bu durum bir futbolcunun gelebileceği zirve diyebilirim. Barcelona ve Messi hayranlığımı herkes biliyordur zaten. Yaşanılması zor bir hayal gibi görünüyor ama ben bu hayali her zaman kuruyorum. Allah nasip eder inşallah."

Abdülkadir Ömür, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 03:26 Kaynak: AA

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