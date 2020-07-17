Abdullah Gül Üniversitesi Mezuniyet Töreni - Son Dakika

Abdullah Gül Üniversitesi Mezuniyet Töreni

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Birinci önceliğiniz iyi insan olmak.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Birinci önceliğiniz iyi insan olmak. Ailenize, arkadaşlarınıza, ülkenize, milletinize ve bütün insanlığı karşı sorumluluğunuz olduğunu asla unutmayın." dedi.

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Gül, Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Mezuniyet Töreni'nde, bu üniversite kurulurken, ortaya koydukları hedef, vizyon ve amaçların giderek gerçekleştiğini görmekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.

Bir ülkeye yapılacak en önemli yatırımın, eğitime yapılacak yatırım olduğunu vurgulayan Gül, "Çünkü eğitime yapılan yatırım, insanımızın donanımını artırıyor. Gelecek nesilleri çok daha kalifiye hale getiriyoruz. Bu üniversitenin iyi bir üniversite, uluslararası rekabet edebilecek bir üniversite olmasına da özellikle önem gösterdik. Bunun neticesidir ki 5 yıl boyunca burada sadece bilgi depolamadınız, bilgiye nasıl ulaşılır, bilgi nasıl kullanılır bütün bunların hepsini öğrendiniz." dedi.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mezun oldunuz artık. Bugün aileleriniz için de gurur kaynağı. Onun için önce size şunu söylemek isterim, iyi insan olmak birinci şart, birinci konu, birinci husus bu. Muhakkak iyi insan olun. İyi insan olmak için dürüst olmak, emin olmak, güvenilir olmak gerekir. İyi insan olmak için kişilikli olmak, tutarlı olmak, karakterli olmak gerekir. Karakter her şeyin başı. Ne olursanız olun, eğer sağlam bir karakter sahibi olarak ortaya çıkmazsanız doğrusu değeriniz önemsizdir. O yüzden birinci önceliğiniz iyi insan olmak. Ailenize, arkadaşlarınıza, ülkenize, milletinize ve bütün insanlığı karşı sorumluluğunuz olduğunu asla unutmayın."

"Bu hastalık hayatımızı değiştirdi"

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü bir dönemden geçildiğini anlatan Gül, şunları kaydetti:

"Hiç hastalık görmemiş yabancı hayvanların bile kontrollü girebildikleri Yeni Zelanda gibi ülkeler, buralara bile bu hastalık yayılabildi ve bütün dünyayı sardı. Büyük bir olay oldu. Bu hastalık hayatımızı değiştirdi. Dünyanın kimyasını bozdu. Hepimizin kimyasını bozdu. Annelerimiz, babalarımız, çocuklarımız, torunlarımız ile bir araya gelemez hale geldik ama bütün bunlara rağmen hayatın da devam ettiğini gördük. Dolayısıyla bu bize şunu gösterdi ki hayat devam edecek, iş dünyası devam edecek ama başka şekilde devam edecek. İşte bu başka şekilde devam ederken buna adapte olmak konusunda da sizler çok avantajlısınız. Artık birçok iş yeri, birçok firma şunu öğrendi ki 100 kişi ile yaptığı işi 80 kişi ile yapabilirmiş. Evden birçok işler yapılabildi. Aksamadan hayat devam etti. Büyük istihdam meseleleri ortaya çıkacak. Yeni işe girerken aranan vasıflar çok daha farklı olacak. Bütün bu vasıflar bu üniversitede memnuniyetle görüyorum ki sizlere verildi. Onun için avantajlısınız."

Törende, Abdullah Gül Üniversitesi Destekleme Vakfı (AGÜV) Başkanı Mustafa Çıkrıkçıoğlu ve Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu da birer konuşma yaptı.


Abdullah Gül, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, vakıf başkanı ve rektör, üniversite ve bölüm birincilerine diplomalarını verdi.

Gül, 7 lisans ve 5 lisansüstü programda mezun olan toplam 112 öğrenciyle birlikte kep atma töreninde de yer aldı.

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Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 22:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Abdullah Gül Üniversitesi Mezuniyet Töreni - Son Dakika
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