Abdullahiyan İran'ı BRICS Zirvesi'ne katılmaya davet ettiği için Çin'e teşekkür etti

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan ile Çin Devlet Konseyi üyesi Dışişleri Bakanı Wang Yi telefonda görüştü.

Açıklamada Bakanların, ikili ilişkiler, İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılması da dahil, bölgesel meseleler ve karşılıklı çıkarları ilgilendiren bazı uluslararası konuları ele aldığı belirtildi.

İran'ı BRICS Zirvesi'ne katılmaya davet ettiği için Çin'e teşekkür eden Abdullahiyan, Pekin tarafından sunulan Küresel Kalkınma ve Güvenlik Girişimi'ni memnuniyetle karşıladığını belirtti.

İranlı Bakan, iki ülke yetkilileri arasındaki diyaloğu, Tahran ve Pekin arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için uygun bir uzlaşı zemini olarak değerlendirdi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) İran aleyhine verdiği siyasi kararın yapıcı olmadığını öne süren Abdullahiyan, "İran İslam Cumhuriyeti, İran halkının çıkarlarını korurken, iyi niyet ve ciddiyetle kalıcı bir anlaşmaya varmaya hazırdır." ifadesini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin BRICS Zirvesi'nde bulunmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Uluslararası arenada tek taraflılığı reddeden Wang Yi, İran ile kapsamlı bir stratejik ortaklığın varlığını iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için yararlı ve yapıcı olarak değerlendirdi.

Wang Yi, nükleer müzakerelerin sürdürülmesine Çin'in desteğini ifade ederek, diplomasi ve diyalog yolu ile Viyana görüşmelerinde bir anlaşmaya varılmasını umduğunu ifade etti.