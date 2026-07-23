ABD'yi sarsan katliam! Etiyopyalı göçmen otopark tartışmasında 3 kişiyi öldürdü - Son Dakika
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ABD'yi sarsan katliam! Etiyopyalı göçmen otopark tartışmasında 3 kişiyi öldürdü

ABD\'yi sarsan katliam! Etiyopyalı göçmen otopark tartışmasında 3 kişiyi öldürdü
23.07.2026 11:03
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ABD'nin Minnesota eyaletinde yaşayan Etiyopyalı göçmen Tsegaab Binessu, iptal edemediği 65 dolarlık otopark sözleşmesi nedeniyle tartıştığı apartman yönetim şirketinin 3 çalışanını silahla öldürdü. Olayın ardından yakalanan şüpheli, ifadesinde "Amerikan sistemi"nden şikayet ederken, hakkında 3 ayrı ikinci derece cinayet suçlamasıyla dava açıldı.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı St. Paul kentinde yaşanan silahlı saldırı ülkeyi yasa boğdu. 30 yaşındaki Etiyopya uyruklu Tsegaab Binessu, oturduğu apartman kompleksindeki aylık 65 dolarlık otopark sözleşmesini iptal ettiremediği gerekçesiyle yönetim ofisine giderek çalışanlara ateş açtı.

Saldırıda apartman yönetim şirketi çalışanları Nansi Fuentes Zambrano (25), Dena Silcox (56) ve Adam Wilwerding (43) hayatını kaybetti. Savcılık, Binessu hakkında üç ayrı ikinci derece cinayet suçlaması yöneltti.

"SİSTEM" CEVABI ÇILDIRTTI

Soruşturma dosyasına göre Binessu, olay günü telefonla arayarak otopark aboneliğini iptal etmek istedi. Ancak kısa süre önce sözleşmesini yenilediği için ücret ödemeye devam etmesi gerektiği kendisine bildirildi.

Yetkililere göre telefondaki görevli, bunun şirket politikası olduğunu ve kararın değiştirilemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Binessu'nun, ofise giderek konuyu yüz yüze görüşeceğini ifade ettiği belirtildi.

ABD'yi sarsan katliam! Etiyopyalı göçmen otopark tartışmasında 3 kişiyi öldürdü
Tsegaab Binessu

OFİSE GİRDİ, SİLAHINI ÇEKİP ATEŞ AÇTI

Savcılık belgelerine göre saldırgan saat 16.00 sıralarında apartmanın kiralama ofisine girdi. Güvenlik kamerası görüntülerinde iki çalışanla kısa süre konuştuktan sonra tişörtünü kaldırarak belindeki tabancayı çıkardığı görülüyor.

Adam Wilwerding'in kendisini korumaya çalışmasına rağmen peş peşe ateş edildiği, Dena Silcox'un ise "Hayır, hayır, hayır" diye bağırırken defalarca vurulduğu belirtildi. Kamera görüntülerinin devamında koridordan çığlık sesleri gelirken, kaçmaya çalışan Nansi Fuentes Zambrano'nun da vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Polis olay yerinde toplam 21 boş kovan buldu.

ABD'yi sarsan katliam! Etiyopyalı göçmen otopark tartışmasında 3 kişiyi öldürdü

KAÇARKEN YAKALANDI

Saldırının ardından olay yerinden kaçan Binessu'nun, öldürülen çalışanlardan Nansi Fuentes Zambrano'ya ait otomobille yaklaşık 320 kilometre uzaklıktaki Virginia kentinde yakalandığı açıklandı.

ABD'yi sarsan katliam! Etiyopyalı göçmen otopark tartışmasında 3 kişiyi öldürdü

Araçta kamp malzemeleri, ABD pasaportu, sosyal güvenlik kartı, boş şarjör ve silah taşıma ruhsatı bulundu. Şüphelinin güvenlik kamerasındaki kıyafetlerle aynı kıyafetleri giydiği belirtildi.

ABD'yi sarsan katliam! Etiyopyalı göçmen otopark tartışmasında 3 kişiyi öldürdü

"AMERİKAN SİSTEMİ"NE TEPKİ GÖSTERDİ

Gözaltına alındıktan sonra ifade veren Binessu'nun, "Amerikan sistemi"nden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdiği aktarıldı. Yetkililere göre şüpheli, yedi yıldır eşi ve çocuklarını Etiyopya'dan ABD'ye getirmeye çalıştığını, bu süreçte ailesinin dağıldığını ve boşandığını söyledi. Ayrıca işini, huzurunu ve ailesini kaybettiğini belirterek hayatının artık anlamını yitirdiğini ifade etti. Ancak cinayetleri işlediğini itiraf etmeyen Binessu, yalnızca yönetim ofisine giderek çalışanlarla tartıştığını kabul etti.

TUTUKLU YARGILANACAK

İlk kez hakim karşısına çıkan şüpheli hakkında tutukluluk halinin devamına karar verildi. Dava sürecinin ağustos ayı ortasında başlaması bekleniyor. Öte yandan saldırıda hayatını kaybeden üç çalışan için bağış kampanyaları başlatılırken, apartman sakinleri yaşanan olayın şokunu atlatmaya çalışıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Minnesota, Etiyopya, Cinayet, Göçmen, Dünya, Son Dakika

Son Dakika ABD ABD'yi sarsan katliam! Etiyopyalı göçmen otopark tartışmasında 3 kişiyi öldürdü - Son Dakika

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