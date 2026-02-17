Ablasına kabusu yaşattı! Polis koçbaşıyla kapıya dayananınca tuvalete saklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Baykoca Mahallesi Defne Sokak'ta yer alan TOKİ konutlarında saat 13.30 sıralarında film gibi bir olay yaşandı. 8 katlı apartmanın 4'üncü katında yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Suriye uyruklu Ömer S. (17), ablası Lakat S.'yi (19) bıçakla rehin aldı.

POLİS KAPIYI KOÇBAŞIYLA KIRDI

Evden gelen sesleri duyan binadakilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler, kapıyı kilitleyen Ömer S.'yi ikna etmek için uzun süre uğraştı. Ömer S.'nin olumsuz yanıt vermesi üzerine daire kapısı koçbaşıyla kırılarak açıldı.

ABLA KURTARILDI

Ekiplerin daireye girmesi üzerine Ömer S. kendisini tuvalete kilitledi, ablası Lakat S. ise kurtarılıp dışarı çıkarıldı. Ağlayan Lakat S.'yi çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Polis ekiplerinin ikna ettiği Ömer S., tuvaletin kapısını açıp elindeki bıçağı teslim etti. Şüpheli, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.