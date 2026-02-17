Ablasına kabusu yaşattı! Polis koçbaşıyla kapıya dayananınca tuvalete saklandı - Son Dakika
17.02.2026 16:30  Güncelleme: 16:44
Haber Videosu

Bursa'da 17 yaşındaki Ömer S. ablasını bıçakla rehin aldı. Polis ekipleri, ikna çalışmalarında yanıt alamayınca koçbaşı ile kapıyı kırıp içeri girdi. Polisleri gören şüpheli kendini tuvalete kilitledi. Genç kız kurtarılırken ikna sonucu teslim olan şüpheli ise gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Baykoca Mahallesi Defne Sokak'ta yer alan TOKİ konutlarında saat 13.30 sıralarında film gibi bir olay yaşandı. 8 katlı apartmanın 4'üncü katında yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Suriye uyruklu Ömer S. (17), ablası Lakat S.'yi (19) bıçakla rehin aldı.

Ablasını bıçakla rehin aldı, polis koçbaşıyla kapıya dayananınca tuvalete saklandı

POLİS KAPIYI KOÇBAŞIYLA KIRDI

Evden gelen sesleri duyan binadakilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler, kapıyı kilitleyen Ömer S.'yi ikna etmek için uzun süre uğraştı. Ömer S.'nin olumsuz yanıt vermesi üzerine daire kapısı koçbaşıyla kırılarak açıldı.

Ablasını bıçakla rehin aldı, polis koçbaşıyla kapıya dayananınca tuvalete saklandı

ABLA KURTARILDI

Ekiplerin daireye girmesi üzerine Ömer S. kendisini tuvalete kilitledi, ablası Lakat S. ise kurtarılıp dışarı çıkarıldı. Ağlayan Lakat S.'yi çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.

Ablasını bıçakla rehin aldı, polis koçbaşıyla kapıya dayananınca tuvalete saklandı

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Polis ekiplerinin ikna ettiği Ömer S., tuvaletin kapısını açıp elindeki bıçağı teslim etti. Şüpheli, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

