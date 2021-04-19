Aboubakar, Sivasspor maçı kadrosuna alındı

Siyah-beyazlıların, Sivasspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Süper Lig'in 36. haftasında yarın Sivasspor 'un konuğu olacak Beşiktaş 'ta kamp kadrosu açıklandı. Sakatlığını atlatan Aboubakar da Sivasspor maçı kafilesinde yer aldı.

Salgın için komplo teorisi diyen Norveçli evinde verdiği iki partiden sonra koronavirüsten öldü

Mustafa Cengiz'den Avrupa Süper Ligi açıklaması: Başkan Perez yakın dostum, bize teklif gelirse değerlendiririz

Bakan Elvan, 128 milyar dolar iddiaları hakkındaki bir soruda topu Merkez Bankası'na attı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, bu kez de kolları sıvayıp fırının başına geçti