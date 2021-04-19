Aboubakar, Sivasspor maçı kadrosuna alındı

Süper Lig'in 36. haftasında yarın Sivasspor'un konuğu olacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı. Sakatlığını atlatan Aboubakar da Sivasspor maçı kafilesinde yer aldı.
Beşiktaş'ın, yarın deplasmanda karşılaşacağı Sivasspor maçı kamp kadrosu açıklandı. Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Aboubakar, Sivasspor maçı kamp kadrosuna alındı.
Siyah-beyazlıların, Sivasspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
"Ersin, Utku, Rosier, Montero, Nsakala, Welinton, Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Atiba, Necip, Adem Ljajic, Dorukhan Mensah, N'Koudou, Aboubakar, Larin, Ghezzal, Gökhan Töre." - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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