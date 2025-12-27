Acı biber sevenler dikkat: Fazla tüketimi anksiyeteye neden olabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Acı biber sevenler dikkat: Fazla tüketimi anksiyeteye neden olabilir

Haberin Videosunu İzleyin
27.12.2025 12:01  Güncelleme: 17:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Acı biber sevenler dikkat: Fazla tüketimi anksiyeteye neden olabilir
Haber Videosu

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu acı biberin aşırı tüketilmemesi gerektiği uyarısında bulundu. Manavoğlu, "Acı biberin içerisinde bulunan kapsaisin etkili bir madde. Acı biberi tükettiğimizde hem ağzımızdaki hem de midemizdeki reseptörlere uyarı gidiyor. Aşırı şekilde tükettiğimizde ise buradaki reseptörler bu acıya karşılık biraz daha stres kısmına ve sinirliliğe, hatta ilerleyen seviyelerde anksiyeteye kadar giden durumlara neden oluyor" ifadelerini kullandı.

Türk mutfağında başta kebap, lahmacun olmak üzere farklı yemeklerde kullanımı ile sofralarda yer alan, kimileri için lezzetiyle severek tüketilen acı biber, faydaları ve dozu aşılırsa ortaya çıkan zararları ile dikkati çekiyor.

"SÜREKLİ SATIN ALAN MÜŞTERİLERİMİZ VAR"

Bazılarının damakta bıraktığı acı tat nedeniyle sofrasından eksik etmediği acı biber, pazar ve manav tezgahlarında da en fazla tercih edilen ürünler arasında. Manav işleten Şafak Çaylak, "Sürekli satın alan müşterilerimiz var. Acı biberin mutluluk verdiğini de söylüyorlar. Acı biberi severek tüketenler sık sık satın alıyor" dedi.

Acı biber sevenler dikkat: Fazla tüketimi anksiyeteye neden olabilir

"STRES MEKANİZMASI DEVREYE GİRİYOR"

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu da acı biberin aşırı tüketiminin farklı rahatsızlıklara neden olabileceğine dikkati çekti. Manavoğlu, "Acı biberi yeterli ve dengeli bir şekilde tüketirsek hem fiziksel hem de psikolojik olarak çok güzel etkileri var. Ancak her şeyde olduğu gibi acı biberde de fazla tüketimiyle vücutta ve psikolojik olarak ne yazık ki olumsuz travmalar yaşayabiliyoruz. Acı biberin içerisinde bulunan kapsaisin etkili bir madde. Acı biberi tükettiğimizde bu maddeyle birlikte hem ağzımızdaki hem de midemizdeki reseptörlere uyarı gidiyor. Bir stres mekanizması devreye giriyor bu acıyla beraber. Burada beyin uyarılara istinaden belli hormonları salgılıyor. Özellikle dopamin ve endorfin gibi bize mutluluk sağlayıcı hormonlar devreye giriyor. Bize aslında kısa süreli olarak bir mutluluk hissi düşünmemizi ve o moda girmemizi sağlayan bir hormon salgılanmasına sebep oluyor. Ancak biz bunu aşırı şekilde tükettiğimizde buradaki reseptörler, bu acıya karşılık biraz daha stres kısmına ve sinirliliğe hatta ilerleyen seviyelerde anksiyeteye kadar giden durumlara neden oluyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Gastronomi, Antalya, Sağlık, Stres, Son Dakika

Son Dakika Güncel Acı biber sevenler dikkat: Fazla tüketimi anksiyeteye neden olabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Tunç uyardı: Düğün ve nişanlarda silah atana 7,5 yıla kadar hapis Bakan Tunç uyardı: Düğün ve nişanlarda silah atana 7,5 yıla kadar hapis
Suudi Arabistan’dan Yemen’deki ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi’ne hava saldırısı Suudi Arabistan'dan Yemen'deki ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne hava saldırısı
Suudi Arabistan’da gizli oryantal dans dersleri gündem oldu Suudi Arabistan'da gizli oryantal dans dersleri gündem oldu
Fotoğraftaki bir kişi, geçtiğimiz haftaların en tartışılan ismiydi Fotoğraftaki bir kişi, geçtiğimiz haftaların en tartışılan ismiydi
Emekliye promosyon yarışı kızıştı İşte en yüksek ödeme yapan bankalar Emekliye promosyon yarışı kızıştı! İşte en yüksek ödeme yapan bankalar
Serenay Sarıkaya’dan sevgilisi Mert Demir’e romantik doğum günü kutlaması Serenay Sarıkaya'dan sevgilisi Mert Demir'e romantik doğum günü kutlaması
TFF 51 kişiyi PFDK’ya sevk etti Aralarında hakem Ali Palabıyık da var TFF 51 kişiyi PFDK'ya sevk etti! Aralarında hakem Ali Palabıyık da var
12 yaşındaki küçük kahraman, direksiyonda bayılan annesinin aracını durdurdu 12 yaşındaki küçük kahraman, direksiyonda bayılan annesinin aracını durdurdu

17:41
İstanbul Esenyurt’ta işçi servisi şarampole yuvarlandı Ölü ve yaralılar var
İstanbul Esenyurt'ta işçi servisi şarampole yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var
16:35
60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı
60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı
16:19
Annesi Güllü’yü öldürmekten tutuklanan kızının uyuşturucu testi negatif çıktı
Annesi Güllü’yü öldürmekten tutuklanan kızının uyuşturucu testi negatif çıktı
15:46
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar Tutuklu sanıklardan 3’ü tahliye edildi
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Tutuklu sanıklardan 3'ü tahliye edildi
15:20
MHP lideri Bahçeli: Günümüzün Süleyman’ı Erdoğan
MHP lideri Bahçeli: Günümüzün Süleyman'ı Erdoğan
15:15
Hatay’da 455 bininci konut teslim töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümüzü tutmanın onurunu yaşıyoruz
Hatay'da 455 bininci konut teslim töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümüzü tutmanın onurunu yaşıyoruz
15:02
Aile içi tartışma kanlı bitti: Eşi ve oğlunu öldürdü
Aile içi tartışma kanlı bitti: Eşi ve oğlunu öldürdü
14:46
22 yıllık küslük bitti Tatlıses ve Asena, İbo Show’da bir araya geldi
22 yıllık küslük bitti! Tatlıses ve Asena, İbo Show'da bir araya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2025 18:04:17. #.0.5#
SON DAKİKA: Acı biber sevenler dikkat: Fazla tüketimi anksiyeteye neden olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.