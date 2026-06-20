Adalet Bakanı Akın Gürlek, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Rize’ye geldi.
Programı kapsamında valiliği ziyaret eden Bakan Gürlek, daha sonra Rize sokaklarında esnafla ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.
Ziyareti sırasında sokakta Bakan Gürlek'i bekleyen bir grup Rizeli genç, siyaset ve bürokrasi dünyasında nadir görülen, yüzleri güldüren yaratıcı bir karşılama yöntemine imza attı. Bakan Akın Gürlek’in yanına yaklaşan Karadenizli gençler, kendisi için özel olarak kaleme alıp besteledikleri eğlenceli bir Karadeniz türküsünü seslendirmeye başladı.
Bölgenin sıcak kanlı kültürünü ve mizah anlayışını yansıtan sözlerle örülü horon havası tarzındaki türkü, caddedeki vatandaşlar tarafından da büyük ilgiyle karşılandı. Kendisi için yapılan bu özel sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen ve gençleri keyifle dinleyen Adalet Bakanı Akın Gürlek, tebessüm ettiren performansın ardından gençlere teşekkür ederek onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Son Dakika › Rize › Adalet Bakanı Akın Gürlek için Karadeniz türküsü bestelediler - Son Dakika
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